Anadolu seferlerinde kabin içi eğlence başlıyor

Orta segment uçaklarla Anadolu şehirleri arasında ağırlıklı uçan Türk Hava Yolları iştiraklerinden Sun ekspress’te kabin içi eğlence başlıyor. Yapılan şirket açıklamasına göre ‘SunExpress Entertainment’ kabin içi eğlence sistemi, filosundaki tüm Boeing 737-800NG ve MAX uçaklarında hizmete sunulacak. Yolcu tercihlerine göre kişiselleştirilebilen sistem, bireysel mobil cihazlardaki on-demand fonksiyonu aracılığı ile aktive edilebilecek.

Sistem ile yolcular, kişisel elektronik cihazları (cep telefonu, tablet, laptop) aracılığı ile Immfly wifi ağına bağlanarak uçuş süresince gişe rekorları kıran filmleri ve popüler TV programlarını izleme olanağına sahip olacak.

Ayrıca yolcular, geniş bir yelpazede sunulan müzik listelerine, gazete ve dergi alternatiflerine, uçuş bilgileri ve seyir haritasına da ulaşabilecek. Yolcular, bu sistem sayesinde seyahat edecekleri destinasyonlara dair keşfedilecek noktalar, aktivite alternatifleri, alışveriş güzergahları, transfer hizmetleri ve turlar gibi değerli ipuçlarına, etkileşimli 3D haritası ile de uçuşları ile ilgili mesafe, hız, irtifa, sıcaklık gibi gerçek zamanlı bilgilere ulaşabilecek.

Ayrıca yolcular, SunExpress’in yenilenen ikram menüsü SunCafe ve duty-free menüsü SunShop’a ‘SunExpress Entertainment’ sistemi aracılığı ile ulaşarak istedikleri ürünü hızlı ve kolay bir şekilde satın alabilecek.

Açıklamada görüşleri bulunan SunExpress Ticari Direktörü Peter Glade, “Immfly ile birlikte inflight eğlence sistemini misafirlerimizle buluşturacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Yolcu memnuniyetini arttırmak bizim için çok önemli. Bu amaçla Immfly ortaklığı sayesinde yolcularımıza ek hizmetler sunarak daha keyifli bir uçuş deneyimi yaşatmak arzusundayız” dedi.