Anadolu yakasında vatandaşların kabusu olan hırsızlık çetesi çökertildi

Bugüne kadar 300 bin liralık soygun yapan hırsızlık çetesinin gözaltına alınan 4 üyesinden üçü tutuklanırken, hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kartal, Maltepe, Kadıköy ve Pendik başta olmak üzere Anadolu yakasındaki birçok ilçede karı-kocanın liderliğini yaptığı hırsızlık çetesi iddiaya göre en az 10 evden hırsızlık yaptı. Hırsızlık olaylarının ardından şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı binalardaki ve dairelerdeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Karı-koca gibi girip 300 bin liralık eşya çaldılar

Yapılan inceleme sonucunda ekipler, hırsızların yöntemini de ortaya çıkarttı. Polis hırsızlardan ikisinin karı-koca olduğunu ve aile süsü vererek binalara girdiğini belirledi. Evleri kontrol ettikten sonra dizüstü bilgisayar çantasında getirdikleri araç ve gerekçelerle dairelerin kapılarını patlattıkları tespit edildi. Hırsızların bu işlemlerden sonra içeriye girdikleri ve yaklaşık 300 bin değerinde elektronik eşyaları çaldıkları öğrenildi. Ayrıca çenedeki hırsızları tanınmamak için derin makyaj yaptıkları da tespit edildi.

Suç makinesi çıktılar

Çalışmaların ardından çete üyelerinin eşkallerini belirleyen polis, hırsızların kimliğini de tespit etti. Şüphelilerin hırsızlık suçundan emniyette 16 adet kaydı bulunan Orhan G., 21 adet kaydı bulunan eşi Çilem G., 21 adet kaydı bulunan Melike G. ve 8 adet kaydı bulunan Ebru Ç. olduğu belirlendi.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Bunun üzerine ekipler, hırsızları önceki gün Maltepe Küçükyalı'da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülerek sorgulanan 4 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.