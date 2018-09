Anadolu'nun dört bir yanından gelen atlı cirit sporcuları hünerlerini sergiledi

Sultangazi'de bu yıl 8'incisi düzenlenen atlı cirit müsabakaları başladı. Anadolu'nun dört bir yanından gelen cirit sporcuları yarışlarda kıran kırana bir mücadele sergiledi.

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 8'inci Geleneksel Atlı Cirit Müsabakaları, Sultangazi kurban kesim alanında başladı. Müsabakalara, AK Parti İstanbul milletvekilleri Abdullah Güler, Şirin Ünal ve Hasan Turan, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran takımının mehter gösterisinden sonra Türkiye'nin dört bir yanından gelen atlı cirit spor kulüpleri alanda yerlerini aldı. Atlı cirit sporcuları alanda hünerlerini sergilerken müsabakalarda kıyasıya mücadeleler yaşandı. Vatandaşlar müsabakalara yoğun ilgi gösterdi. Müsabakalara 4 takımdan oluşan 24 sporcu katılırken, geleneksel Atlı Cirit Müsabakaları'nda ilk 4'e giren kulüplere kupa ve madalya takdim edilecek.

“Erzurum'dan, Sivas'tan, Bayburt'tan gelen atlı spor kulüpleri kıyasıya bir yarışma gerçekleştirecek”

Atlı cirit sporunun unutulmaması bakımından güzel bir etkinlik olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Anadolu'da unutulmaya yüz tutmuş bu sporumuz daha canlı kalması ve her taraftan göç edip ilçemize intikal eden ve burada ikamet eden vatandaşlarımızın özlemlerinin giderilmesi bakımından da bu sporu yaşatma gayreti çok büyük önem taşıyor. Bu sene Erzurum'dan, Sivas'tan, Bayburt'tan gelen atlı spor kulüpleri kıyasıya bir yarışma gerçekleştirecek. Her yıl bunu heyecanla takip ediyoruz. On binlerce insan adeta bu müsabakayı izlemek için gün sayıyorlar. Bu alan atlı cirit için çok uygun bir mekan. Bu sene burayı Kurban Bayramı'ndan sonra tekrar hazırlayıp vatandaşlarımıza okul öncesi böyle güzel bir sporun etkinliklerinde beraber olmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.