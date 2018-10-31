Anadolu'nun ihracat hacmi büyüyor

Anadolu'dan yapılan ihracat 2018'in ilk 9 ayda son 3 yılda yüzde 20 büyüyerek 26 milyar 333 milyon dolara ulaştı. Anadolu illeri, artan dış ticaret hacmi ve çeşitlenen ürünleriyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

İhracat istatistiklerinin 2018 yılı 3'üncü çeyrek verilerini inceleyen B2B e-ticaret platformu Xpann.com, Türkiye'nin Ege ve Marmara dışındaki bölgelerinin ihracat rakamlarındaki değişimi açıkladı. 2018'in ilk 9 ayında gerçekleşen toplam ihracatın yüzde 22'lik kısmını oluşturan Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin toplam ihracat rakamı 26 milyar 333 milyon dolara ulaştı. Anadolu'dan yapılan ihracatta Ankara ve Gaziantep başı çekerken, bu illeri sırasıyla Hatay, Adana ve Kayseri takip etti.

Anadolu'nun İhracat Kaplanları Hatay, Adana, Kayseri, Ankara ve Gaziantep'te

Son 3 yılın ihracat rakamlarının da incelendiği araştırmaya göre, Hatay yüzde 51, Adana yüzde 20, Kayseri yüzde 17, Ankara yüzde 13 ve Gaziantep yüzde 9 büyüme gösterdi. Anadolu'nun ihracat kaplanlarına ev sahipliği yapan illerin, 2018 yılının ilk 9 ayındaki performansları da göz doldurdu. Hatay'ın ilk üç çeyrekte 1 milyar 954 milyon dolar seviyelerine ulaşan ihracatında, yüzde 24'lük artışla 1 milyar 102 milyon dolara ulaşan çelik ve çelik ürünleri öne çıktı. Başkent Ankara'nın geçen yılın ilk 9 ayındaki ihracatında kimyevi maddeler yüzde 21, makine ve aksamları yüzde 20, otomotiv yüzde 26 ve savunma sanayisi yüzde 27 büyüme gösterdi.

Türkiye'nin en büyük halı üreticisi konumundaki Gaziantep'te ise halı ihracatı yüzde 6 artarak 1 milyar 117 milyon dolar seviyelerine yükseldi. Tekstil ve hammadde ihracatı ise yüzde 9 artışla 1 milyar 114 milyon dolar oldu. İhracattaki sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan e-ihracat alanında Avrupa ile Türkiye arasında köprü kurmayı hedefleyen platform ise Haziran ayıdan bu yana Türkiye dahil tüm Avrupa kıtasında 736 bin üreticiye ait 46 bin farklı kategoride 2 milyon 300 bin ürün listeledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Xpann.com Kurucusu Bayram Filikci, “Üreticilerimiz artık daha büyük bir güven ve azimle ihracat yapıyor. Teknolojik yeniliklere uyum sağladıkça yabancı üreticilerle rekabet eder seviyeye geliyor” dedi. Platformun işletmelere Avrupa ülkeleri ile ticaret yapma fırsatı sunduğunu belirten Filikci, şunları aktardı: "Yerli üreticiden büyük bir ilgi gördük. Gerek ücretsiz sunduğumuz SEO uyumlu altyapı hizmetleri gerekse satış süreçlerinde sağladığımız destek ile üreticimizin ihtiyaçlarını karşıladık".