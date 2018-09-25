Anadolu'nun kültürel zenginlikleri Zeytinburnu'nda buluşuyor

Anadolu'nun 81 ilini kapsayan halk oyunları, müzik ve yöresel lezzetler gibi zenginliklerimizin beğeniye sunulacağı 15. Yöresel Günler Şöleni, 28 Eylül Cuma günü saat 20.30'da 15 Temmuz Meydanı'nda başlıyor.

Zeytinburnu Belediyesinin 28 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında 15 Temmuz Meydanı'nda düzenleyeceği 15. Yöresel Günler Şöleni bu sene de renkli geçecek. İç Anadolu, Rumeli, Güney Doğu Anadolu, Ege, Akdeniz, Marmara, Doğu Anadolu, Türk Dünyası, Karadeniz bölgelerinin yemek, kıyafet, müzik ve halk oyunları gibi kültürel değerlerinin tanıtımının yapılacağı şölene ilçenin bölge dernekleri de destek verecek.

Halk oyunları ve konserler Youtube'dan canlı yayınlanacak

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'na kurulacak olan stantlarda yemeden içmeye, el işçiliğinden yöresel kıyafetlere kadar bölgelere ait tüm kültürel değerler sergilenecek. 10 gün sürecek şölende her gün bir bölgeye ait illerin halk oyunları gösterisi ve konserleri yapılacak. Festival programı, 10 gün boyunca Zeytinburnu Belediyesinin Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Anadolu'nun tüm güzellikleri bu meydanda

Konya'nın etli ekmeği, Üsküp'ün köftesi, Mardin'in Kibbe'si, Urfa'nın kebabı, Gaziantep'in baklavası, Diyarbakır'ın ciğeri, Afyon'un sucuğu, İzmir'in tulumu, Balıkesir'in Höşmerim'i, Isparta'nın gülü, Silifke'nin yoğurdu, Tekirdağ'ın köftesi, Bursa'nın kestane şekeri, Malatya'nın kayısısı, Giresun'un fındığı ve daha niceleri Yöresel Günler Şöleni'nde Zeytinburnu sakinleri ile buluşacak.

Türk Halk Müziği'nin sevilen sesleri de bu görsel şölene eşlik edecekler. Şölen boyunca Arif Şentürk, Erkut Özkan, İsmet Aydın, Osman Aslan, Sinan Erkeker, Orhan Aykut, Grup Koliva, Urfa Sıra Gecesi Ekibi ve Bünyamin Aksungur Türk Ses Müzik Topluluğu gibi isimler sahne alacak.