Anadolu’nun lezzetleri Beyoğlu’nda

Renkli görüntülere sahne olan gecede vatandaşlarla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Geleneklerimiz ve göreneklerimiz bizi biz yapan değerlerimizdir. Bu akşama anlamını veren, ruhunu katan Erzincanlı ve Erzurumlu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Beyoğlu Yerel Tatlar Festivali renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Hasköy sahilde kurulan etkinlik alanında gerçekleştirilen festivalin bu seferki konukları Erzincanlılar ve Erzurumlular oldu. Erzincan’ın ve Erzurum’un yöresel mutfağından kıyafetlerine kadar tüm yöresel zenginliklerinin İstanbullularla buluştuğu geceye; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ve çok sayıda dernek başkanının yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Alanda kurulan iftar sofralarında hep birlikte oruçlarını açan vatandaşlar, daha sonra yöresel sanatçılar tarafından seslendirilen bir birinden güzel türkülerle doyasıya eğlendi.

"Geleneklerimiz bizi biz yapan değerlerimizdir"

Geceye katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Geleneklerimiz ve göreneklerimiz bizi biz yapan değerlerimizdir. İnsanların bir arada olmaya ihtiyacı var. Cenabı Allah hiç birimizi tek başımıza yaratmamış. İnsanoğlu bir erkek ve bir kadından yaratılmış. Onlar da ailesiyle, çevresiyle, mahallesiyle, kültürüyle yaşıyor. Çünkü insanoğlunu bir arada tutan kültürüdür. Yemek, içmek, giyinmek önemli. Bütün bu değerler kültürümüzü, hukukumuzu oluşturuyor. Cağ kebapsız Erzurum, Tulum peynirsiz Erzincan olmaz. Bu akşama anlamını veren, ruhunu katan Erzincan ve Erzurumlu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.