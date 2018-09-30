Anadolu'nun önemli medeniyet merkezi; 'model belediye: Battalgazi'

Coğrafyası, kültürü, tarihi ve insanlarıyla Anadolu'nun önemli kültür ve medeniyet merkezi arasında yer alan Malatya'nın Battalgazi ilçesi, Türkiye'de ‘rol model' olarak gösterilen belediyeler arasında yer alıyor. Özellikle geçen yıl hizmete açılan ve ‘yeşil bina', ‘akıllı bina' gibi pek çok özelliği bünyesinde barındıran Battalgazi Belediye binası, yabancı ülkelerden gelen belediye başkanlarının da büyük ilgisini çekiyor.

Türkiye'ye ‘rol model' olarak gösterilen belediye binası, kendi elektriğini ve sıcak suyunu üretme potansiyeline sahip. Kentin coğrafyası, kültürü, tarihi ve insanları ile Anadolu'nun önemli medeniyet merkezi arasında gösterilen Malatya'nın Battalgazi ilçesi, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da büyük ilgi görüyor. Türkiye'de ‘rol model' olarak gösterilen belediyeler arasında yer alan ilçede geçen yıl hizmete açılan ve ‘yeşil bina', ‘akıllı bina' gibi pek çok özelliği bünyesinde barındıran Battalgazi Belediye binası, kırk bin metrekare kapalı alanı ile kendi enerjisini üretip yağmur sularını depolayarak, çevresindeki yeşil alanları sulama niteliği de taşıyor.

Otomasyon sistemiyle Türkiye'de ‘pilot belediye' seçilen hizmet binasını Malatya'ya kazandıran Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Devlet Su İşlerinden devraldıkları alanı 40 bin metrekare kapalı alanı bulunan akıllı bir hizmet binasına dönüştürdüklerini ifade ederek, bunu 14 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirdiklerini söyledi.

Kendi enerjisini üreten, yağmur sularını depolayarak, bahçesindeki yeşil alanları sulama niteliğine sahip olmanın yanı sıra otomasyon sistemiyle Türkiye'de ‘pilot belediye' ilan edilen bir hizmet binasını Malatya'ya kazandırdıklarını anlatan Gürkan, halkın hizmetine kazandırılan bu iki hizmet binasının yapım süresi ve özellikleri açısından Türkiye'de bir rekor olduğunu savundu.

Sağlık turizmine farklı bir boyut

Kentin sağlık turizmi noktasındaki önemine de değinen Başkan Gürkan, Malatya'nın bölgede hatta yurt çapında sağlık turizmi noktasında önemli potansiyele sahip olan bir kent olduğunu ifade etti. Battalgazi Belediyesi olarak sağlık turizmine katkıda bulunmak maksadıyla İspendere İçmeleri'ni sağlık turizmine kazandırma noktasında büyük aşama kaydettiklerini de kaydeden Gürkan, "İnönü Üniversitemiz ile birlikte İspendere İçmeleri'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'ni hizmete sunacağız. Şifalı sularda faydalanmak üzere buraya gelen vatandaşlarımızın rahat bir ortamda zaman geçirmeleri ve kalmaları noktasında da sosyal alanlar ve donatılar yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Yeşil olan bir bölgenin daha yeşil bir görünüme kavuşması için bin 200 dönümlük alanda fidan diktiklerini vurgulayan Gürkan, yakın bir zamanda bitirilmesi hedeflenen İspendere İçmeleri'ni, Türkiye'nin şifa merkezi haline getireceklerini de sözlerine ekledi.

Akıllı bina özellikleri

Belediye tarafından hayata geçirilen 'yeşil' hizmet binası kendi elektriğini ve sıcak suyunu üretiyor. Sulama alanında kullanmak için kar ve yağmur sularını depolama niteliği taşıyan bina, yaklaşık 70 milyon liraya mal edildiği ifade ediliyor. Geçen yıl hizmete giren bina, içinde 350 kişilik konferans salonu, 3 toplantı salonu ve 150 ofisi bünyesinde barındırıyor.

Enerji ihtiyacını karşılamak için çatısına güneş enerji santrali kurulan binadan, yıllık 327 bin 600 kilovatsaat enerji üretilmesi hedefleniyor. Güneş kolektörleri sayesinde sıcak su üretimi yapılan binada, yağmur ve kar suları da depolanıyor.