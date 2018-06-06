“Anadolu’nun Sanatları Sergisi” sanatseverlerle buluştu

Sergiyi gezen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, alın terinin yerini akıl terinin aldığını belirterek, "Alın terinin geçildiği dönem oldu dünyada. Artık robotlar üretiyor. Akıl teri çok daha kıymetli. Akıl teri nedir? Teknolojidir ve elbette güzel sanatlardır" dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 2018 yılı geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında “Anadolu’nun Sanatları Sergisi “ görücüye çıktı. Klasik Sanatlar Derneği tarafından hazırlanan sergide Orta Asya’da var olan ve Anadolu’ya taşınmasıyla pek çok kültür ile iç içe geçmiş Türk kültürüne ait klasik sanat eserleri sergilendi. Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi, Türk kültür ve sanatlarına önemli katkı sağlıyor. Tezhip sanatından minyatür sanatına, çini sanatından ebru sanatına birçok eserin bulunduğu sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

“Akıl teri alın terinden çok daha kıymetli“

Sergiyi gezerek eserleri ilgiyle inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Her sene bu sergileri yapıyoruz ama her sene üzerine koyarak gidiyor. Güzel sanatlarda özellikle, hat, tezhip, katı, ebru sanatında son 15 yılda benim gözlemim çok daha primitif şeylerle başlandı. Bugün bizi şaşırtacak düzeyde yenilikler ve güzellikleri hep birlikte hissediyoruz. Şimdi dünyada sanayi 4.0. Her şey çok üretiliyor. Makineler bunu yapıyor. Peki insan ne yapacak? İnsan tasarım yapacak. Zihninde tasarlayacak. Rengini, ruhunu, şeklini verecek ve makine imal edecek. O halde önümüzdeki çağ insanın üretici tarafını sanatçıların yeni soluk verme tarafının ön planda olduğu ve kendini geliştirdiği çağ olacak. Sayın Başbakanımız ne diyor? Alın teri mi, akıl teri mi? Alın terinin geçildiği dönem oldu dünyada. Artık robotlar üretiyor. Akıl teri çok daha kıymetli. Akıl teri nedir? Teknolojidir ve elbette güzel sanatlardır. Güzel sanatlar sadece güzel kalsın diye değil. Gündelik hayatta endüstriye ilham verecek şekilde genişlettiyse alanını o zaman Türkiye bir yere gidiyor demektir “ diye konuştu.

Sanatseverler sergiyi 30 Temmuz tarihine kadar ziyaret edebilirler.