Andre Ayew: “Fenerbahçe taraftarı beni heyecanlandırıyor”

Ayew ayrıca formayla poz verirken Başkan Ali Koç’un da kullandığı ‘Kalpler beraber’ sözlerini söyledi.

Fenerbahçe’nin Swensea City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Fenerbahçe’nin ilgilisinin en başından beri mutlu ettiğini ifade eden Ayew, “Fenerbahçe ismini, büyüklüğünü önceden biliyordum. Yeni bir başkan, yeni bir direktör ve yeni bir ekiple başlangıç yaptılar ve bana önemli bir proje sunuldu. Taraftarın büyük bir beklentisi var. Umarım bunu karşılayacağız” dedi.

“Valbuena kazanan ruha sahip bir oyuncu”

Marsilya’da Valbuena ile beraber oynadıklarını belirten Andre Ayew, “Buraya gelmiştik ve 2-2 berabere kalmıştık. Onunla oynamak beni heyecanlandırıyor. Valbuena kazanan ruha sahip olan bir oyuncu. Gomis’i uzun zamandır tanıyorum. Swansea de birlikte oynadık. Ama onunla karşı karşıya olmak çok renkli olacak. Fenerbahçe taraftarı beni en çok heyecanlandıran şey. Marsilya maçını hala dün gibi hatırlıyorum. Statta inanılmaz bir atmosfer vardı. Onlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum” diye belirtti.

“Appiah Fenerbahçe’ye gitmemi söyledi”

Fenerbahçe’de daha önce oynayan Ganalı futbolcu Appiah ile transfer öncesi konuştuklarını belirten Ayew, “Kendisiyle sık sık bir araya geliyoruz. Bana kesinlikle Fenerbahçe’ye gitmemi söyledi. Beni heyecanlandıran bu kulübün büyüklüğü ve Avrupa’da boy gösterecek olmamız. Benim tek temennim takımın şampiyon olması” dedi.

“Futbol evrensel bir oyun oldu”

Futbolun evrensel bir oyun olduğunu anlatan Andre Ayew, “Yeni bir kulüp ve şehirde çalışacağım fakat bundan önce farklı takımlar ve ülkelerde oynadım. Uyum sürecini çabuk atlatıp faydalı olacağımı düşünüyorum. Comolli’yi uzun yıllardır tanıyorum. Comolli göreve geldiği an beni aradı ve ’Büyük projeye sahip büyük bir kulübe gelmek ister misin’ dedi. Ben de o zamandan beri ona tamam dedim” diye konuştu.

“Sınırları zorluyorum”

Profesyonel futbolu olduğum andan beri kendime söylediği bir şey olduğunu belirten Ayew, “ ‘Sınırları zorla’. Bu da kariyerim boyunca çok yardımcı oldu. Bir oyuncu bir pozisyona bağlı kalsa daha kolay olur ancak daha büyük başarılar elde etmek istiyorsa farklı pozisyonlarda da çalışmalı” ifadelerini kullandı. Ayew daha sonra sarı-lacivertli formayla poz verirken ‘Kalpler Beraber’ şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Andre Ayew, sarı-lacivertlilerde 20 numaralı formayı terletecek.