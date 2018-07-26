Andre Ayew, Fenerbahçe’nin 4. Ganalı futbolcusu oldu

Ayew, sarı-lacivertlilerin 4. Ganalı futbolcusu, toplamda ise 131. yabancı transferi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon gruplara kalmak isteyen ve kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Ganalı yıldız futbolcu Andre Ayew ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi Swansea City’den 1 yıllığına kiralanan başarılı forvet, sarı-lacivertlilerin transfer ettiği 131. yabancı futbolcu oldu. Bugüne kadar 39 farklı ülkeden 130 yabancı futbolcuyu kadrosuna katan Kanarya, Ayew transferiyle bu sayıyı 131’ye çıkardı.

Dördüncü Ganalı

Ayew transferiyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yaptığı bu transferle birlikte dördüncü kez Ganalı bir futbolcuyu kadrosuna dahil etmiş oldu. Sarı-lacivertliler 1999-2000 sezonunda Gaziantepspor’dan Yav Preko ve Samuel Johnson’u, 2004-2005 sezonunda da Juventus’tan Stephen Appiah’ı kadrosuna katmıştı.

En çok yabancı Brezilya’dan

Bugüne kadar kadrosuna pek çok yabancı futbolcu transfer eden Fenerbahçe 39 farklı ülkeden futbolcu transferi yaptı. Listede ilk sırada 21 futbolcuyla Brezilyalılar yer alıyor. Sambacılar, sarı-lacivertli formayla tam 367 gole imza attı. Brezilya’nın ardından ikinci sırada 18 futbolcuyla birlikte eski adıyla Yugoslavya yer alıyor.