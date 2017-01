Beşiktaşlı futbolcu Andreas Beck, "Eto’o Türkiye Ligi’ndeki en büyük isimlerden biri. Bu kadar büyük akla sahip oyuncular burada olursa mutlu oluruz. Ama takımın seviyesini yukarıya taşıyacak her oyuncu da bizi mutlu eder" dedi.

Antalya Belek’de kamp hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta başarılı futbolcu Andreas Beck açıklamalarda bulundu.



"Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyoruz"

Alman futbolcu, kampta koşulların çok iyi olduğunu belirterek, "Hava sık sık değişiyor ama sahanın koşulları çok iyi. Otel koşulları da aynı şekilde. Ligin ikinci yarısında büyük hedeflerimiz var. Son maçı Bolu’ya karşı oynadık. Ardından izin yaptık. Zihinsel olarak dinlendik. 5 gündür burada sıkı bir şekilde çalışıyoruz. İkinci yarı için hazırlanıyoruz. Çok büyük hedeflerimiz var. Şampiyon olmak istiyoruz. Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi’nde ilerlemek istiyoruz. Bizi çok yoğun maç takvimi bekliyor bizde buna hazırlanıyoruz" diye konuştu.



"Türkçe için daha erken"

Bir basın mensubunun Türkçe öğrenip öğrenmediği ile ilgili bir soruya Anderas Beck, "Şenol hoca antrenmanlarda konuşurken gayet iyi anlıyorum ama Türkçe konuşmak için daha erken. Biraz daha tekrar yapmam lazım" ifadelerini kullandı.



"En iyi Türk oyuncular"

Beşiktaş’ın büyük bir takım olduğunu dile getiren Beck, "Türkiye’nin en iyi oyuncularıyla oynuyoruz. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadık. Geçen sezon her maçta oynamıştım. Şenol hoca bu sezon boyunca daha fazla rotasyon yapacağını söyledi. Biz de rekabet halindeyiz. En iyisini ve elimdem geleni yapmaya çalışıyorum. Her oyuncu gibi ben de mümkün olduğu kadar çok maçta oynamak istiyorum" açıklamasını yaptı.



"Bu uzun bir maraton"

"Bu sezon daha ilginç bir yarışa şahit oluyoruz" diyen Andreas Beck, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün şampiyonluk hedefi olan takımlar ligin sonuna kadar yarışta kalabilirler. Küçük takımlarla oynayacağımız deplasman maçları çok önemli. Oradaki hava koşulları saha koşulları özellikle. Bu maçları kazandığımızda şampiyonluk şansımızın yükseleceğini düşünüyorum. Derbilerde kaybetmememiz gerekiyor. Kaybederseniz rakibin gerisinde kalırsınız. Bu uzun bir maraton. Son maça kadar devam edeceğiz. Başakşehir büyük çıkış yaptı. Galatasaray geçen seneye göre daha iyi durumda. Bu takımlar da birbirleriyle oynayacak ve o arada puan kayıpları olacak bu da ligin seyrine etki edecek" dedi.



Transfer yorumu

Yeni transfer Mitrovic hakkında gelen bir soruya Beck, şöyle cevap verdi:

"Mitrovic de dahil burada transfer edilen her oyuncu için bize katkı sağlaması lazım. 2 antrenman yaptı ve fiziksel olarak iyi görünüyor ve güçlü. Türkiye Ligi ile Hırvat Ligi arasında fark var. Uyum süreci önemli. Ancak sağlıklı olduğu sürece bize katkı sağlayacaktır."



"Eto’o Türkiye Ligi’ndeki en büyük isimlerden biri"

Andreas Beck, Samul Eto’o hakkında ise "Eto’o Türkiye Ligi’ndeki en büyük isimlerden biri. Bu kadar büyük akla sahip oyuncular burada olursa mutlu oluruz. Ama takımın seviyesini yukarıya taşıyacak her oyuncu da bizi mutlu eder. İkinci yarıda yoğun maçlar olacak ve maraton çok uzun olacak" diye konuştu.



"Bu ülkedeki insanları da huzursuz ediyor"

Türkiye’de yaşanan terör olaylarıyla alakalı da konuşan Alman futbolcu, şunları söyledi:

"Bu hepimiz için çok üzücü. Bu ülkedeki insanları da rahatsız eden bir durum. Terör bu ülkedeki insanları da huzursuz ediyor. Ben bu ülkede kendimi iyi hissediyorum, insanların bize olan yaklaşımı çok iyi. Ailem de bunu hissediyor. İnsanların bu enerjisi sayesinde bu kararlılığı hissediyoruz. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Terör olayları umarım azalır. Terör atmosferi bu ülkenin üzerinden uzaklaşır. Burası güzel bir ülke ve bu ülke bunları hak etmiyor."



"Nasıl pozisyonlar aldığınız bilmeniz gerek"

"Yüksek kaliteli oyuncularla oynamak mutluluk verici" diyen Andreas Beck "Oynadığınız oyuncunun nelerden hoşlandığını, nasıl pozisyonlar aldığını bilmeniz gerek. Türkiye’de oynayan takımların hepsinde savunma kadar hücum da önemli. Öndeki oyuncular gol atmak üretmek için orada oynuyor. Benim işim işin savunma tarafı ve bunun ardından ona gereken katkıyı sağlamak" dedi.



Mario Gomez sorusu

Mario Gomez ile sorulan soruya ise Andreas Beck, şu yanıtı verdi:

"İrtibat halindeyiz ve görüşüyoruz. Olup biten her şeyden haberi var. Geçen sezon güzel zamanlar geçirdi. Onun kariyerinin en güzel dönemiydi. Yeni bir macera olan Wolfsburg’a transfer oldu. Fırsat olursa döner mi bilmiyorum ama burada oynayacak bu yeteneğe sahip. Ancak döneceğiyle alakalı isteği var mı inanın bunu bilmiyorum."