Anel Grup, çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları İngiltere’de uzun yıllardır düzenlenen RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents) Sağlık ve Güvenlik Ödülleri’nde (RoSPA Health and Safety Awards) Gümüş ödüle layık görüldü. Ödül, 19 Haziran’da, Londra, ExCeL’de düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Anel Grup Proje Yöneticisi Engin Yarlıgan konu ile ilgili, “Grup olarak İş Sağlığı ve Güvenliği, bizim için bir zorunluluktan ziyade bir kültürdür. Hedefimiz, tüm çalışanlarımızın evlerine ve sevdiklerinin yanına güvenli şekilde gitmelerini ve iş gününün sonunda güvenliklerinden emin olmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, çalışanlarımız ve her düzeyden yöneticimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği’nin yönetimine A’dan Z’ye katkı sağlıyor. Bu felsefemize adanmışlığımız sayesinde, işverenlerimizin birçoğu tarafından takdir belgeleriyle ödüllendirildik. Qatar Rail Redline South Underground Project Projesinde 10 milyon adamsaati iş kazasız tamamladığımız için işverenlerimiz tarafından takdir edildik” dedi.

RoSPA’nın nitelikler, ödüller ve organizasyonlardan sorumlu başkanı Julia Small ise “RoSPA Ödülleri, sağlık ve güvenlik alanında en saygın ve her yıl yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla düzenlenen bir organizasyon olup, kuruluşların bu alanda mükemmelliğe yönelik uygulamalarını kanıtlamalarına olanak sağlayan, sadece çalışanların değil, kuruluş ile etkileşim halinde olan herkesin sağlığına verilen önemi de dikkate alır” şeklinde konuştu.