Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 15:19

Angelo Caloiaro Banvit’te

Banvit geçtiğimiz Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece’de oynayan Amerika’lı oyuncu Angelo Caloiaro ile anlaştı.

Angelo Caloiaro Banvit’te

05 Temmuz 2017 15:19

Caloiaro geçen sezon Süper Lig’de 11.9 sayı ve 6.5 ribaund ortalamaları ile oynadı.


Kariyerine 2008 - 2009 sezonunda NCAA takımlarından San Francisco’da başlayan oyuncu daha sonra sırasıyla Bulgaristan’nın Sportist Samokov, Almanya’nın Mitteldeutscher BC Weissenfels, Telekom Baskets Bonn, İspanya’nın Rio Natura Monbus Obradoiro ve geçtiğimiz sezon ise Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece takımında oynayan Angeo Caloiaro burada 30 lig maçına çıkarken 11.9 sayı ve 6.5 ribaund ortalaması ile mücadele etti. Ayrıca takımı ile 14 FIBA Europe Cup maçına çıkan Angelo 11.9 sayı ve 5.4 ribaund ortalaması ile oynadı. 1989 doğumlu oyuncu yeni sezonda turuncu-yeşil formanın başarısı için mücadele edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:46
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!