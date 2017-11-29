Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 13:06

Ankara Sanat Tiyatrosu Maltepelilerle buluştu

Ankara Sanat Tiyatrosu, “Ödenmeyecek, Ödemiyoruz” isimli tiyatro oyunuyla, Maltepe Belediyesi Prof.

Ankara Sanat Tiyatrosu Maltepelilerle buluştu

29 Kasım 2017 13:06

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.


Türkiye’nin en eski ve en köklü özel tiyatrosu Ankara Sanat Tiyatrosu’nun oyununa, Maltepeli tiyatro severler büyük ilgi gösterdi. Nobel ödüllü İtalyan oyun yazarı, yönetmen, oyuncu Dario Fo’nun yazdığı, Füsun Demirel’in çevirdiği oyunu Hakan Güven yönetti. Konusu İtalya varoşlarında geçen oyunda, iki işçi ailesinin gündelik yaşamlarının dışında gelişen olaylar karşısında, birbirlerine ve sisteme karşı verdikleri mücadelenin komedisi sahnelendi. Oyunda rol alan Hakan Güven, Bülent Yıldıran, Mehmet Ulusoy, Nalan Güreş Demirel, Gökçen Cavga, Çağlar Deniz ve Melikcan Sapan, sahne performanslarıyla tiyatroseverlerin alkışlarını topladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
17
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç