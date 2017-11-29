Ankara Sanat Tiyatrosu Maltepelilerle buluştu

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Türkiye’nin en eski ve en köklü özel tiyatrosu Ankara Sanat Tiyatrosu’nun oyununa, Maltepeli tiyatro severler büyük ilgi gösterdi. Nobel ödüllü İtalyan oyun yazarı, yönetmen, oyuncu Dario Fo’nun yazdığı, Füsun Demirel’in çevirdiği oyunu Hakan Güven yönetti. Konusu İtalya varoşlarında geçen oyunda, iki işçi ailesinin gündelik yaşamlarının dışında gelişen olaylar karşısında, birbirlerine ve sisteme karşı verdikleri mücadelenin komedisi sahnelendi. Oyunda rol alan Hakan Güven, Bülent Yıldıran, Mehmet Ulusoy, Nalan Güreş Demirel, Gökçen Cavga, Çağlar Deniz ve Melikcan Sapan, sahne performanslarıyla tiyatroseverlerin alkışlarını topladı.