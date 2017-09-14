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14 Eylül 2017 16:40

Ankara’dan Arakanlı Müslümanlara yardım eli

Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde yer alan bir ekip, Myanmar’da baskı ve zulme uğrayarak göç etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzatmak üzere Bangladeş’e gitti.

Ankara’dan Arakanlı Müslümanlara yardım eli

14 Eylül 2017 16:40


Myanmar’da baskı ve zulme maruz kalarak göç eden Arakanlı Müslümanlara yardım için harekete geçen Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde yer alan yardım ekibi, Bangladeş’e gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na geldi. THY’nin tarifeli uçağıyla Bangladeş’e gidecek ekipte Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Tekin Başer de yer aldı. Havalimanında basın mensuplarına konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başer, "Onlara aş evi kurmak ve yaralarını bir nebze olsun sarmak üzere yola çıktık. Buradan Bangladeş’in sınır bölgesine gidiyoruz. Orada çadır siparişlerimizi verdik. Aşevlerimizin hazırlıklarını yaptık. Uzmanlarımız da daha önceden gitti. Şu anda çalışmalarına devam ediyorlar" diye konuştu.


Bölgede 5 bin kişilik çadır kentin yanı sıra aşevi, mescit, çocuk oyun alanı, banyo, tuvalet ve sağlık alanlarının da kurulacağını ifade eden Tekin Başer, zor durumda olan Arakanlıların yanında olmayı amaçladıklarını kaydetti.


6 kişiden oluşan uzman ekip daha sonra THY uçağıyla Bangladeş’e gitti.




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