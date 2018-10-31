Ankara'ya atanan Vali Şahin'den Emniyet Müdürlüğüne veda ziyareti

Mustafa Çalışkan'a veda ziyaretinde bulundu.

Ankara'ya atanması dolayısıyla İstanbul'daki yöneticilere veda ziyaretinde bulunan Şahin, bu kapsamda saat 17.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine geldi. Ziyarette Vali Şahin'i müdüriyet önünde İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ve beraberindeki sıralı emniyet müdürleri karşıladı.

Vali Şahin, İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'a makamında yaptığı ziyaretin ardından, yerleşkenin avlusunda emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve çeşitli şubelerin sorumlu müdürleri ile tek tek tokalaşarak veda etti.

Şahin, veda ziyaretinin sonunda toplu olarak çekilen hatıra fotoğrafının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünden ayrıldı.