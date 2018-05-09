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09 Mayıs 2018 14:45

Anne adayı Zahide Yetiş’ten Aras Bebeğe Baby Shower Partisi

Ekranların güler yüzlü sunucusu Zahide Yetiş heyecanla beklediği doğumuna sayılı günler kala oğlu Aras bebek için Yeşilköy’de Baby Shower partisi düzenledi.

Anne adayı Zahide Yetiş’ten Aras Bebeğe Baby Shower Partisi

09 Mayıs 2018 14:45


Partide Tolga Çam imzalı kıyafetiyle göz kamaştıran Zahide Yetiş’i annelik heyecanında ailesi, yakın çevresi ve ekibi yalnız bırakmadı. Parti ekranların sevilen yüzleri Müge Anlı ve Zuhal Topal gibi ünlü isimlerin akınına uğradı. Aras Bebek için ileride güzel bir anı olarak kalacak bu özel günde ünlü sunucu ve yakın dostu Müge Anlı anneliğin güzel ve zor yönlerinden bahsederek anne adayı Zahide Yetiş’e tüyolar verdi. Eğlenceli geçen partide sevilen sunucu Müge Anlı elini Zahide Yetiş’in karnına koydu, o anlar duygusal görüntülere sahne oldu.


Aras bebek babasına bile tepki vermezken, ilk kez tekme attı. Aras bebeğin tekmelerini hisseden Zahide Yetiş ,"kaybolan Aras’ı Müge anlı buldu" diye esprili bir dille karşılık verdi .Aras bebek için emzik hediye eden Müge Anlı Aras bebeğe mesaj göndermeyi de ihmal etmedi. Ünlü sunucu Zuhal Topal ise espirili yorumlarıyla bu özel annelik sohbetine eşlik etti.




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