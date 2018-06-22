Anne adayları Gebe Okulu’na başladı

Anne adaylarının gebelik öncesi ve sonrası süreç hakkında uzman hekimlerden bilgi edinme şansına sahip olacağı Sertifikalı Gebe Okulu’nda yeni dönem eğitimleri başladı.

Beylikdüzü’nde yaşayan anne adaylarını anne olma sürecinde yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2015 yılında başlattığı Gebe Okulu projesiyle hem anne adaylarının mutluluğunu paylaşıyor hem de doğum öncesi ve sonrası süreçle ilgili endişelerini azaltıp sorularına yanıt veriyor. Anne adaylarını bilgilendirerek sağlıklı bir doğuma hazırlamak ve onlara bebek bakımıyla ilgili ilk bilgileri vermek amacıyla açılan Gebe Okulu’nun ilk dersinde Fizyoterapist Ayşegül Candan, doğum öncesi, doğum sonrası yapılabilecek egzersizler ve egzersiz yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

"Egzersiz yapmak anne adayları için faydalı”

Dört hafta boyunca, Perşembe günleri, saat 13.30-15.30 arasında yapılacak derslerde, doğum süreci ve sonrası hakkında pek çok konunun işleneceği Gebe Okulu’nun ilk dersinde konuşan Fizyoterapist Candan, anne adaylarına doğum öncesi ve doğum sonrası yapılabilecek solunum, gevşeme, ayak egzersizleri ve masaj teknikleriyle ilgili bir sunum yaptı. Konuşmasında, hamilelikte uygun egzersizler yapmanın anne adayına fiziksel ve psikolojik olarak birçok fayda sağladığına dikkat çeken Candan, "Özellikle solunum egzersizleri; hamilelikteki duruş bozukluklarını giderir, sırt ağrılarını azaltır. Doğum sırasında gerekli soluma ve gevşemeyi öğretir" dedi.

Katılımcılara, hamilelik döneminde spor ve egzersiz yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgiler aktaran Candan, daha sonra gelen sorulara yanıt verdi.

Eğitime Beylikdüzü’nde ikamet eden anne adayları katılabiliyor

Alanında uzman hekimler eşliğinde gerçekleştirilen Gebe Okulu eğitimlerinde anne adayları, gebelik öncesi ve sonrası beslenmeden nefes tekniklerine, gebelik psikolojisinden yeni doğan bakımına kadar birçok konuda eğitim alacaklar. Dört hafta sürecek Gebe Okulu’nu başarıyla tamamlayan anne adayları sertifika almaya hak kazanacaklar. Beylikdüzü ilçesinde ikamet eden anne adaylarının katılabileceği Gebe Okulu ile ilgili detaylı bilgiye 444 09 39 numaralı telefondan da ulaşılabilecek.