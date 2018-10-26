Anne Baba Okulu'nda mutlu çocuklar yetişecek

Özgür Bolat ile Anne Baba Okulu” programını başlatıyor. Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü'nde yürütülecek “Dr. Özgür Bolat ile Anne Baba Okulu” programı, “Ben Olmak”, “Biz Olmak” ve “Ebeveyn Olmak” üzere 3 farklı modülden oluşuyor.

Bahçeşehir Koleji eğitim bilimci yazar “Dr. Özgür Bolat ile Anne Baba Okulu” programını Kasım 2018 itibarıyla başlatıyor. Ebeveynlere mutlu ve başarılı çocuk yetiştirme konusunda rehberlik etmek üzere Dr. Özgür Bolat'ın çocuk yetiştirmenin bilimsel temellerini aktaracağı “Dr. Özgür Bolat ile Anne Baba Okulu” programı, Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü'nde yürütülecek.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, programla ilgili şunları söylüyor: “Çocukların eğitim hayatlarındaki kazanımların, okul ve ailenin etkin iş birliği ile en üst düzeye çıkarılabileceğini düşünüyoruz. Bahçeşehir Koleji'nde bu anlayışla veli seminerleri başta olmak üzere ebeveynlere yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sayın Dr. Özgür Bolat ile başlattığımız Anne Baba Okulu programının da anne babalara hem kendilerini, hem çocuklarını hem de ebeveyn olmayı farklı açılardan görmeleri için rehberlik edeceğini düşünüyorum.”

Kasım ayı itibariyle Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü'nde başlayacak programın 3 modülden oluştuğuna değinen Dr. Özgür Bolat ise Anne Baba Okulu'nun; “Ebeveyn Olmak”, “Ben Olmak” ve “Biz Olmak” olmak üzere 3 farklı modülden oluştuğunu söylüyor. Dr. Özgür Bolat sözlerine şöyle devam ediyor: Programın “Ebeveyn Olmak” modülünde ‘Sevgi kendi ihtiyaçlarını karşılamak değil, çocuğu var etmektir' anlayışından yola çıkarak, ebeveynlerin çocukla kurduğu ilişkileri sorgulatıyor ve çocukla derin etkileşim kurabilmenin temel yöntemlerini anlatıyoruz. “Ben Olmak” başlıklı modülde ‘Çocuk yetiştirmek kendini yetiştirmektir' anlayışından yola çıkarak, ebeveynlere kendileriyle ilgili derin farkındalıklar kazandırıyoruz. “Biz Olmak” başlıklı modülde ise anne ve babanın birbiriyle kurduğu ilişkinin (boşanmış olsalar da) çocuk üzerindeki etkisinden bahsediyoruz. Anne Baba Okulu programıyla bilgi kirliliğinin olduğu bu dönemde çocuk gelişimi ile ilgili en bilimsel bilgileri sunmanın yanı sıra, bilimsel testler, etkinlikler ve ödevlerle katılımcılara derin farkındalık kazandırıyor ve somut öneriler sunuyoruz. Önerilerin ve uygulamanın sonuçlarını takip ediyoruz. Her katılımcının, rehberliğimizde yaşadığı sorunları çözme konusunda çok ciddi adımlar atmasını hedefliyoruz.”

Dr. Özgür Bolat ile Anne Baba Okulu programı, iş ve yaşam koşulları nedeniyle hafta içi ve hafta sonu gruplarında, farklı saatlerde sunulacak eğitim programlarının her birine katılım sayısı 50 kişi ile sınırlı olacak.

Dr. Özgür Bolat Kimdir?

Dr. Özgür Bolat, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Fulbright ve Türk Eğitim Vakfı bursu ile Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı. Türkiye'ye dönüşünde Boğaziçi Üniversitesi'nde iki yıl öğretim görevliliği yaptı. Doktora derecesini Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden aldı. 2007-2008 yılını MIT Sloan School of Management'ta liderlik alanında dersler alarak ve araştırma yaparak geçirdi. 2007 yılında Yeni Zelanda'da yapılan uluslararası bir konferansta “En İyi Genç Araştırmacı” ödülünü aldı. “Beni Ödülle Cezalandırma” kitabının yazarıdır. Bahçeşehir Üniversitesinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde doktora programında ders ve