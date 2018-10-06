Anne sütü, enfeksiyondan koruyor

Dr. Serdar Cömert, anne sütünün enfeksiyon açısından çok önemli bir koruyucu olduğunu söyledi.

1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla bebekli annelere, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde seminer verildi.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Dr. Serdar Cömert, anne sütünün önemine dikkat çekerek, “Anne sütü bebeklerimiz için çok önemli. Anne sütü bebeğin tüm besin ihtiyaçlarını karşılayan eşi benzeri bulunmayan bir besin kaynağı. Normal ve erken doğan tüm bebekler için aynı zamanda en ideal besin kaynağı. Özellikle ilk bir hafta içerisinde bebekler anne sütünü aldıklarında pek çok hastalıktan korunmuş oluyorlar. Yine anne sütü alan bebeklerin çok daha iyi büyüdüklerini, zeka gelişimlerinin de çok iyi yönde geliştiğini biliyoruz. Anne sütünün içerisinde bulunan çok sayıda antikor ve canlı hücreyi de alıyorlar. Bu bakımdan kış ayları da yaklaşırken anne sütü enfeksiyon açısından çok önemli bir koruyucu” dedi.

“Emzirmeyi herkese öneriyorum"

Düzenlenen seminere katılan bir anne olarak duygu ve düşüncelerini paylaşan 10 aylık Kerem Özbek'in annesi Fen ve Teknoloji Öğretmeni Emine Öztürk de, “Emzirme haftası olduğu için bu programa geldim. Kerem bazı komplikasyonlar nedeniyle sezaryen olarak dünyaya geldi. Çocuğum emmedi, hem doğuramadım hem de doyuramadım diye çok üzüldüm. Sonra bunun atlatılabilir olduğuna ve sabırla aşabileceğime karar verdim. Buradan aldığım bilgiler ile Kerem emmeye başladı. Bu tür seminerleri ve eğitimleri başarılı buluyor, önemsiyorum. Herkese bu tür seminer programlarını tavsiye ediyor, emzirmeyi öneriyorum” dedi.

Hemşire Türkan Şimşek ise en ideal besinin anne sütü olduğunu slayt gösterisi ile anlattı. Başarılı emzirme sertifikalarının dağıtıldığı eğitim programında, İBB Halkla İlişkiler Beyaz Karanfil ekibi annelere ve hastane personellerine karanfil dağıttı. Günün önemine dikkat çekmek adına bir pasta kesildi, toplu fotoğraf çekimi ile de program son buldu.