Anneanne ve babaanneler ‘Torunum ve Ben' etkinliğinde buluştu

Anneanne, babaanne ve anne ile anne adayları ‘Torunum ve Ben' etkinliğinde bir araya geldi. .Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin Özbek ve Psikolog Elvan Şahin'in sunumlarıyla gerçekleşen sohbette katılımcılar, çocuk bakımı ve yaklaşımı konusunda akıllarındaki soru işaretlerini giderdiler.

Medicana Kadıköy Hastanesi ve Bebeğim Geliyor Merkezi Kurucusu Esra Ertuğrul işbirliğinde düzenlenen ‘Torunum ve Ben' etkinliğinde anneanne, babaanne ve anne/anne adayları bir araya geldi. Bebeğim Geliyor Merkezi kurucusu Esra Ertuğrul yönetiminde gerçekleşen program Medicana Kadıköy Hastanesinde gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Medicana Kadıköy Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Elvan Şahin konuşmasında şunlara dikkat çekti: Büyükanneler ve dedeler torunları için koyulan sınırları ve kararları birlikte vermeliler. Bir aile bütünlüğü oluşturarak bu sınırlar içerisinde kuralları koymak gerekir. Aksi halde büyük annelerin devamlı çocuğun bakımına müdahale etmesi aile arasında sorunlara yol açabilir. Bu nedenle anne yardım istemedikçe herhangi bir müdahalede asla bulunulmaması gerektiğinin altını çizdi.

“Yemek yedirebilmek için çocuklarınızın dikkatini telefon ya da televizyonla çekmeyin”

Elvan Şahin günümüzde en çok yapılan yanlışlardan birinin çocuklara yemek yedirebilmek için televizyonda çizgi film seyrettirerek ya da telefonda oyun oynatarak dikkatleri bu yönde çekmek olduğunu söyleyerek, “Bu oldukça yanlış bir tutum. Çocuğunuzla aynı masada beraber yiyin. Hatta akşam yemeklerinde tüm aile birlikte aynı saatte masada bulunurken çocuğunuzla aynı masayı paylaşın. Yemek yedirirken sadece yemeğe odaklanmasını sağlayın. Ve önemli hususlardan birisi de torununuzu ya da çocuğunuzu yemeğe asla zorlamayın. Acıktığında zaten kendisi isteyecektir. Zorla yemek yiyen çocuk bir süre sonra yemeği gördüğünde ağlayarak direnç gösterecektir” dedi.

“‘Bizim Dönemimizdeyken' karşılaştırması yapmayın”

Etkinlikte torun bakımına ve sağlığına ilişkin açıklamalarda bulunan Medicana Kadıköy Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin Özbek ise “Çocuklarınıza ‘Bizim Dönemimizdeyken bunu yapardık' karşılaştırması yapmayın ve asla internetten araştırarak çocuklarınıza teşhis koyarak internetten edindiğiniz bilgilerle tedavi etmeyin” dedi.

“Anneanne ve babaanne adayları tecrübelerini günümüz çağına uyarlamalılar”

“Torunum ve Ben” etkinliğinde moderatörlüğü ve sunumuyla katılımcılar tarafından büyük ilgi gören Esra Ertuğrul, “Yeni annelerin bebeğini kucağına aldığı ilk anda büyükannelerin desteği çok önemli. Bu desteği verirken; anane ve babannelerin deneyimlerinin yanı sıra bebek bakımı ile ilgili pratik bilgiler, lohusalık, emzirme gibi konularda verdiğimiz eğitimle mutlu torunlar yetiştirmeleri hedeflediğimiz güzel bir eğitim verdik. Bu eğitime ev sahipliği yapan Medicana Kadıköy Hastanesine çok teşekkür ederim” İfadelerini kullandı.