"Annedeki tedirginlik, şüphe ve stres süt yapımını azaltıyor”

Anne adaylarına sütün faydaları ve emzirme yöntemlerini anlatan Yeni Doğan Bebek Hemşiresi Derya Köksal, yakınlarına da “Süt yapımında annenin psikolojik olarak desteklenmesi gerekir. Özellikle yakınları tarafından desteklenmeleri çok önemli. Annedeki tedirginlik, şüphe ve stres kesinlikle süt yapımını azaltıyor” uyarısında bulundu.

Bağcılar Belediyesi tarafından olarak 'Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi' isimli seminer düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kütür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa anne adaylarından kimi anneleriyle kimi de kayınvalideleriyle katıldı.

Yeni Doğan Bebek Hemşiresi Derya Köksal, yaptığı konuşmada emzirme yöntemleri, emzirmenin anneyle bebeğe faydaları, bebeğin beslenmesi ve anne sütünün önemi hakkında aydınlatıcı bilgiler verdi. Anne sütünün bebek için en uygun besin olduğunu belirten Köksal, “Anne sütünün içinde ilk 6 ay bebeğin tüm ihtiyacını karşılayacak besinler mevcuttur. 6-12. ayda bebeğin ihtiyacının yüzde 50'sini, 12. aydan itibaren ise yüzde 30'una kadar ihtiyaçlarını karşılar. Ön süt dediğimiz ilk anne sütü sulu ve şekerli gelen kısımdır. Son süt yani emmenin son kısmındaki süt proteinli ve yağlı kısımdır. Bu da bebeğin doymasını sağlar” dedi.

"Anne rahat olursa bebek de o kadar rahat büyüyor”

Anne sütünün ve emzirmenin faydalarına da değinen Köksal, “Anne sütü, anne ile bebek arasında kesinlikle vazgeçilmez bir bağ oluşturur. Bu bağ bebeği hastalıklardan korur. Anne sütü sık emzirildiğinde bebeğin su ihtiyacını tam olarak karşılar. Anne sütünde bebeği kanserden koruyucu maddeler bulunmaktadır. Anne sütünün içerdiği maddeler bebeği gevşetir, rahatlatır, ağrısını azaltır ve uykuya çabuk dalmasını sağlar. Emzirilen bebekler anneyle temas kurdukları için daha az ağlarlar ve huzurlu olurlar. Anne sütü bebeğin zekasını 8 ile 10 puan artırır. Bu bebeklerde şeker hastalığı, kan kanseri ve diş çürükleri daha az görülür. Emzirmenin anneye de faydaları vardır. Annenin rahim kanseri, meme kanseri ve kemik erimesi gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Emzirme hormonları anneyi gevşetir ve dinlendirir” şeklinde konuştu.

Anne adayları ve yeni annelerin yakınlarını ilgilendirecek uyarılarda bulunan Köksal şunları söyledi:

"Süt yapımında annenin psikolojik olarak desteklenmesi gerekir. Özellikle yakınları tarafından desteklenmeleri çok önemli. Annedeki tedirginlik, şüphe ve stres kesinlikle süt yapımını azaltıyor. Annenin kendisine güvenmesi gerekiyor. Eğer kafasında negatif bir soru işareti varsa annenin sütü gerçekten geç geliyor. ‘Rahat ol her şey seni kontrolün altında. Sık sık emzir. Bebeğin annesi sensin ve bunu yapabilirsin' diyerek ona güven verilmeli. Anne rahat olursa bebek de o kadar rahat büyüyor."