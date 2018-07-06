Anneler, bebek bakımını öğreniyor

Başakşehir Belediyesi tarafından yürütülen ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında yepyeni bir hizmet daha başladı. Artık ilçe sınırları içinde yaşayan ve ilk bebeğini dünyaya getiren annelere bir hemşire ve bir sosyal çalışmacıdan oluşan ekipler tarafından yeni doğan bebek bakım eğitimi veriliyor.

Bebek bakım çantası da hediye ediliyor

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘yeni doğan bebek eğitimi’ kapsamında ilk kez çocuk sahibi olan aileler evlerinde ziyaret ediliyor. Yeni doğan bebeğin bakımıyla ilgili ihtiyaç duyulan tüm bilgiler uzman hemşireler aracılığıyla annelere aktarılıyor. Ziyarette ailelere, eğitimin yanı sıra yeni doğan bir bebeğin ihtiyacı olan tüm malzemelerin bulunduğu “Bebek Bakım Çantası” da hediye ediliyor.

Amaç: Kaygı ve endişeleri azaltmak

Eğitim, anne sütünün önemi, doğru emzirme teknikleri, yeni doğan banyosu, bebeklerde uyku düzeni, ağlama krizleri ve kolik, yeni doğan gelişim özellikleri, bebekle ilgili sorunlarla nasıl baş edebileceği gibi önemli konuları kapsıyor. “Yeni Doğan Bebek Eğitimi” ile ilk bebeğini dünyaya getiren annelerin, geleneksel ve kulaktan dolma bilgiler yerine daha güvenilir ve sağlıklı bilgilerle, bilinçli bir biçimde bebeklerini büyütebilmeleri, ayrıca ilk defa bebek sahibi olmaktan kaynaklanan kaygı ve endişelerinden kurtulmaları amaçlanıyor.

“Mutlu anneler, mutlu nesiller yetiştirir”

Projeyle ilgili konuşan Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Şaduman Kutay, “Yeni doğan bebeklerimiz de anneleri de bizim için çok kıymetli, daha ilk doğduğu andan itibaren doğru ya da yanlış atılan her adım bebeğin kişilik oluşumunu derinden etkilemekte. Yeni doğan bir bebeğin ihtiyaçlarının düzenli ve doğru bir şekilde karşılanması onun dünyaya ve kendine duyacağı güveni direkt olarak etkilemekte. Ayrıca annesiyle kuracağı güvenli bağlanma da yine kişilik oluşumunda kritik bir öneme sahip. Bu proje için bizi harekete geçiren de bu oldu. Biz; annelerin eğitimli ve mutlu olması halinde, bebekler ve dolayısıyla gelecek nesillerin de eğitimli ve mutlu olacağına inanıyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Artık çok daha bilinçliyim”

Eğitimde bebek bakımıyla ilgili çok faydalı bilgiler öğrendiğini dile getiren yeni annelerden Esra Sarıkeçe, eğitim sayesinde doğru bildiği yanlışları tespit ettiğini belirterek, “Başakşehir Belediyesi’nin böyle bir uygulama başlatmış olması çok güzel. Artık bebek bakımı konusunda eskiye oranla çok daha bilinçliyim” şeklinde konuştu.

Projeden, talepte bulunan tüm anneler yararlanabiliyor. Yeni annelerin 444 06 69 numaralı telefondan ‘hoş geldin bebek’ talebi bırakırken ‘ilk bebek anne eğitimi” de almak istediğini belirtmesi gerekiyor.