Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 14:08

Anneler Günü’nde çocuklar rekora koştu

Binlerce çocuk Anneler Günü’nde, İstanbul Çocuk Maratonu kapsamında İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Spor Tesislerinde rekora koştu.

Anneler Günü’nde çocuklar rekora koştu

13 Mayıs 2018 14:08

En çok çocukla dünya koşma rekoru denemesi renkli görüntülere sahne olurken, anneler de parkur dışından çocuklarına destek verdi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi olan Spor İstanbul, çocuklara maraton tecrübesi kazandırmak ve spor kültürü aşılamak amacıyla her sene İstanbul Çocuk Maratonu düzenliyor. İstanbul Çocuk Maratonu binlerce çocuk ve ebeveynin katılımıyla İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Spor Tesisleri’nde düzenlendi. Organizasyonda bu yıl “En Çok Çocukla Dünya Koşma Rekoru” denemesi gerçekleştirildi. Etkinlikte ısınma hareketlerinin eğitmen eşliğinde çocuklara yaptırılmasının ardından, çocuklar start çizgisine geldi. Antrenmanlı olan kimi çocuklar, hızla koşarken kimileri de soluk soluğa kaldı. Çocuklar koşarken anneleri de onlara parkurun dışından destek verdi.


Renkli görüntülere sahne olan İstanbul Çocuk Maratonu, geçen yıl organizasyon başarısından dolayı Kongre Toplantı ve Etkinlik sektörünün tek ödül töreni organizasyonu olan ACE OF M.İ.C.E. ödüllerinde “En İyi Çocuk Etkinliği” ödülünü kazanmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
23
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç