Anneler Günü’nde çocuklar rekora koştu

En çok çocukla dünya koşma rekoru denemesi renkli görüntülere sahne olurken, anneler de parkur dışından çocuklarına destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi olan Spor İstanbul, çocuklara maraton tecrübesi kazandırmak ve spor kültürü aşılamak amacıyla her sene İstanbul Çocuk Maratonu düzenliyor. İstanbul Çocuk Maratonu binlerce çocuk ve ebeveynin katılımıyla İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Spor Tesisleri’nde düzenlendi. Organizasyonda bu yıl “En Çok Çocukla Dünya Koşma Rekoru” denemesi gerçekleştirildi. Etkinlikte ısınma hareketlerinin eğitmen eşliğinde çocuklara yaptırılmasının ardından, çocuklar start çizgisine geldi. Antrenmanlı olan kimi çocuklar, hızla koşarken kimileri de soluk soluğa kaldı. Çocuklar koşarken anneleri de onlara parkurun dışından destek verdi.

Renkli görüntülere sahne olan İstanbul Çocuk Maratonu, geçen yıl organizasyon başarısından dolayı Kongre Toplantı ve Etkinlik sektörünün tek ödül töreni organizasyonu olan ACE OF M.İ.C.E. ödüllerinde “En İyi Çocuk Etkinliği” ödülünü kazanmıştı.