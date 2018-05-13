Anneler Günü’nde erken çocukluk konuşuldu

Beyoğlu, Sarıyer, Maltepe ve Sultanbeyli Belediyeleri tarafından Anneler Günü’nde gerçekleştirilen seminer ve atölye çalışmalarında çocuklar ve aileleri bir araya geldi. 0-3 yaş arası çocuklar ve ailelerine yönelik oyun grupları, atölye çalışmaları ve seminerler yardımıyla erken çocukluğa dikkat çekmeyi hedefleyen etkinlikler, Beyoğlu Sütlüce Parkı, Maltepe Bakkalköy Orman Alanı, Sarıyer Haydar Aliyev Parkı ve Sultanbeyli Kent Meydanı’nda eş zamanlı olarak gerçekleşti. Uzman eğitmenler, pedagoglar ve diyetisyenlerin çeşitli atölye çalışmaları ve seminerlerle katkı sunduğu Anneler Günü etkinliklerine anne ve babalar çocuklarıyla birlikte katıldılar. Etkinliklerde kukla yapımı, masal okuma ve dönüşümlü malzemelerden oyuncak yapımı gibi atölyelerin yanı sıra küçük çocukların beslenmesiyle ilgili sohbetler ve bilgilendirici oyun grupları da gerçekleştirildi.

“Anne-bebek ilişkisi açısından annenin kendisini iyi hissetmesi çok önemli”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul95 Programı Maltepe Belediyesi Proje koordinatörü Nazlı Hasanlar, proje kapsamında ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ve annelerden güzel dönüşler aldıklarını vurgulayarak, “İstanbul95 projesi İstanbul’da pilot bir çalışma olarak 4 tane belediyede uygulanıyor; Beyoğlu, Sarıyer, Maltepe ve Sultanbeyli Belediyeleri olmak üzere. Program kapsamında ev ziyaretleri yaparak bebek bekleyen ve yeni doğan, bebek sahibi olan annelerimize kendi evlerinde bebeğin gelişimi, bakımı, bebeğin ve annenin ruh sağlığı ile alakalı bilgiler veriyoruz. Gelişim süreci ile alakalı ev ziyareti yapan arkadaşlarımız anneye her iki haftada bir ziyaret düzenliyor ve her ziyaretin belli bir gündemi oluyor. Bebeğin gelişimine göre ev ziyaretçisi anne ile birlikte önceki iki haftayı değerlendiriyorlar ve bir sonraki iki haftanın gündemini belirleyip bebeğe yapabileceği etkinlikler konusunda bilgi veriyor ve bunların belli sıklıklarla uygulanmasını istiyor. Biz annelerden bu konularda çok güzel geri bildirimler aldık süreç içerisinde. Annenin ruh sağlığını çok önemsiyoruz. Anne-bebek ilişkisi açısından annenin kendisini iyi hissetmesi çok önemli. İşin merkezindeki unsur ilişki; biz de anneyle ilişki kurmaktan ve o ilişkinin filizlenmesini izlemekten çok memnun oluyoruz” diye konuştu.

“Çocuklarımız mutlu olduğu sürece biz de mutluyuz”

Anneler Günü etkinliğine katılan anneler ise çok memnun kaldıklarını belirterek, “Kesinlikle çok beğendik özellikle çocuklarımız çok eğlendiler. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Öğretici, havanın da güzel olması çok iyi oldu. Dinliyoruz, faydalanmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız çok eğlendi, farklı şeyler yapmak istiyor. Oradan oraya koşturuyoruz. Hatta yorulduk onların peşinde ama güzel oldu; anneler günümüzü iyi geçirdik. Şu an eğlenceli geçiyor. Çocukların hepsi mutlu. Çok da güzel ilgileniyorlar zaten. Hem ortam güzel hem hava güzel şansımıza. Çocuklarımız mutlu olduğu sürece biz de mutluyuz” dediler.

Oyun grupları, atölye çalışmaları ve seminerlerde çeşitli aktivitelerde bulunan çocuklar, çok mutlu olduklarını ifade ederek, şöyle konuştular:

“Çoraptan kukla yaptım, yüzümü boyattım. Köpükleri tuttum; çok zevkli geçti. Bugün oynadık arkadaşlarımla, sonra deneyleri izledik. Tüplerle deney yapıldı, sonra havanın sünger içine nasıl girdiğini öğrendik.”

“Yerel yönetimlerin desteğiyle kentin toplumsal refahına katkı sağlamak amaçlanıyor”

Boğaziçi Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, TESEV ve Columbia Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kent Laboratuvarı Studio-X Istanbul ortaklığında yürütülen ve Bernard van Leer Vakfı’nın finansal ve teknik desteği ile hayata geçen İstanbul95 Programı, sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı 0-3 yaş arası çocukların gelişimini destekliyor. Beyoğlu, Maltepe, Sarıyer ve Sultanbeyli Belediyeleri tarafından yürütülen ve pilot olarak uygulanan program, 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun boyu olan 95 cm’den bakabilmenin sağlayacağı faydaları ve bunu yapmanın yöntemlerini yerel yönetimlerle tartışmaya açıyor. İki yıl sürecek program süresince 0-3 yaş arası çocuklar ve ailelerine yönelik park ve yeşil alanlar tasarlanırken, gerçekleşecek seminer, konferans ve atölye çalışmaları ile kamuoyunda erken çocukluğun önemine dikkat çekiliyor. Yerel yönetimlerin desteğiyle kentin toplumsal refahına da katkı sağlamak amaçlanıyor.