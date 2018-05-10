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10 Mayıs 2018 13:21

Anneler Günü’ne özel ‘Annesinin Kızı’ koleksiyonu

DeFacto, Anneler Günü’ne özel ‘Annesinin Kızı’ koleksiyonunu müşterilerine sunmaya başladı.

Anneler Günü’ne özel ‘Annesinin Kızı’ koleksiyonu

10 Mayıs 2018 13:21


Türkiye’nin önde gelen hazır giyim markalarından olan DeFacto, Anneler Günü’ne özel ‘Annesinin Kızı’ koleksiyonunu sergilemeye başladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bahar enerjisini yansıtan çiçekler, canlı renkler ve desenlerin hakim olduğu elbiseler, baskılı tişörtler ve ayakkabılar, anne ve anne adaylarının yaz gardırobunu renklendirirken miniklere de anneleri ile birlikte modaya uymanın mutluluğunu yaşatacak.


Her annenin tarzına uygun trend seçeneklerinin yer aldığı DeFacto 2018 İlkbahar- Yaz Kadın, Çocuk, Hamile ve Aksesuar koleksiyonları da şık, rahat ve eğlenceli tasarımları ile anne ve anne adayları için birbirinden farklı hediye seçenekleri oluşturuyor. DeFacto, bu kapsamda 5-13 Mayıs tarihleri arasında indirimli fiyatlarla hediye seçeneğinin sunulacağını bildirdi.




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