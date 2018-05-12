Anneler, kıyasıya yarıştı

Annelerin düzenlenen yarışmalarda kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

Arnavutköylü kadınlar Anneler Günü etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe katılan yüzlerce anne ve çocukları doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı. İmrahor Mesire Alanı’nda düzenlenen etkinlikte birbirinden farklı yarışmalar yapıldı. Yumurta taşıma, halat çekme, sandalye kapmaca, su içinde elma yeme, yoğurt içinde altın arama ve çuval yarışmasında kıyasıya rekabet eden anneler, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Anneler yarışırken, çocuklar da mesire alanında kurulan oyun parklarında gönüllerince oynadı. Anneler, birbirinden güzel şarkıların söylendiği konserde ise keyifli anlar yaşadı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Anneler Günü’nü kutlayarak, yarışmaları kazananlara ödüllerini takdim etti.

"Annelerin, ne yaparsak yapalım hatırı, hatırası, hakkı ödenmez”

Günün anlam ve önemine değinen Baltacı, "Bazen sözler biter, kelimeler kifayetsiz kalır. Bir bakış, bir anlayış, bir duruş her şeye bedel olur. İşte bugün öyle bir gün. Bugünü idrak etme konusunda, anneleri ve annelerimizi, eşlerimizi anlatacak, onları tarif edecek, kıymetlerini ve değerlerini izah edecek kelimeler yetersiz olur. Anne dediğimiz zaman, anneler dediğimiz zaman yüreğimiz cız eder. Kimisi kaybettiği annesini hatırlar, rahmetle yad ederken gözleri yaşarır. Kimisi sağ olan annesinin kendisi için yaptıklarını bir kez daha zihninden geçirir ve anlattıklarıyla, o yaşadıklarıyla beraber nasıl bir değerin elinde olduğunu düşünür. Eğer kıymetini bilme noktasında hassassa bir kalp huzuru yaşar. Yine de görevini yapamamış olmanın vermiş olduğu ıstırapla o hazzı yaşar. Bize emreden inancımızdan dolayı biz biliyoruz ki annelerin, büyüklerin ne yaparsak yapalım hatırı, hatırası, hakkı ödenmez" diye konuştu.