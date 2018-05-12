Anneler teknolojiyi çocuklarından öğrendi

Turkcell Global Bilgi, anneleri çok özel bir eğitimle buluşturdu. Annelerin teknolojiyi daha yakın tanıması ve kullanması için düzenlenen etkinlikte; dijitalleşme, güvenli internet, arama motoru Yaani kullanımı, e-posta ve sosyal medya hesabı açmak, Lifebox kullanımı, SIM uygulaması, Fizy’den müzik dinleme, BiP anlık mesajlaşma ve BiP görüntülü görüşme eğitimleri verildi.

Turkcell Global Bilgi bünyesinde görev yapan ve gönüllü olarak bu projeye katılmak isteyen kadın çalışanlar tarafından Kırıkkale’de başlatılan ‘Teknolojiyi Annem de Bilir Eğitim Etkinlikleri’ İzmir, İstanbul, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve Edirne’de de düzenlendi. Şirketten yapılan açıklamaya göre eğitim öncesi basit bir sınavla bilgi seviyeleri tespit edilen anneler, eğitim sonrasında yine bir sınava girdi ve aldıkları skorların yükselişiyle hem mutlu oldular hem de teknolojiye bu kadar kısa sürede adapte olmalarına şaşırdılar.

“Çocuğum artık teknoloji üzerinden iletişim kurmak istiyor”

Eğitim projesinin şirket içi iletişimi güçlendirdiğini vurgulayan Turkcell Global Bilgi Turkcell Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Funda Seyrek Kantarlı “Teknolojiyi Annem de Bilir eğitim serisi ile amacımız teknoloji çağında doğan ve teknoloji ile haşır neşir olan çalışanlarımızın anneleri ile olan iletişimlerine destek vermek, annelerin teknoloji konusundaki farkındalıklarını arttırmaktı. Gördük ki annelerimiz hızla teknolojiyi kavradı ve hayatlarına aldı. Çalışanlarımız da annelerini lokasyonlarımızda ağırlamaktan ve keyifli bir gün geçirmekten dolayı çok mutlu oldular” dedi.