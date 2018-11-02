Annesinin ismini dahi bilmiyordu, 24 saatte bulundu

Yıllardır biyolojik ailesine kavuşmanın hayalini kuran Betül Sude'nin hayali Esra Erol'un programında gerçekleşti.

Betül Sude, yıllardır biyolojik ailesine kavuşmanın hayalini kuruyordu. Sude, gerçek annesine dair bir ipucu bulmak amacıyla Esra Erol'un programına başvurdu. Eşiyle birlikte programa katılan Betül Sude, 3 yaşındayken evlatlık verildiğini, 11 yaşındayken de evlatlık olduğunu öğrendiğini söyledi.

18 yaşına girdiğinde Hatay Çocuk Esirgeme Kurumuna giden ama hiçbir bilgiye ulaşamayan Betül Sude, mahkemede Kardelen olan isminin Betül Sude olarak değiştirildiğini ve kimliğinde doğum yerinin Hatay- Kırıkhan olduğunu ifade etti.

Canlı yayında annesinin bulundu

Esra Erol, canlı yayında annesinin bulunduğunu açıklayarak, "Çok önemli bir kaynaktan aldığımız bilgilere göre biyolojik annenin bulduk. Senin biyolojik annen Nejla Şen" diyerek genç kıza müjdeli haberi canlı yanında verdi.

Canlı yayına bağlanan biyolojik anne Nejla Şen, "Yıllarca seni aradım ama bulamadım. Ben evde değildim. Henüz 40 günlüktü. Annemler alıp götürmüşler. Eve geldiğimde beşik bomboştu. Yarın kavuşacağız" dedi.

Esra Erol'da, yarın bir kez daha 19 yıllık hasret Esra Erol'da son bulacak.