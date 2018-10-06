Antalya Film Festivali TV+'tan takip edildi

Türkiye, 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali'ni TV+'tan takip etti. 7 gün süren festivalde platform, 20 ünlü ismi röportajlarla ekranlarına taşıdı. Yapılan özel çekimler ve renkli röportajları dijital ekrandan 500 bin kişi izledi.

Turkcell'in dijital televizyon platformu TV+'ın ana iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilen 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali şölen havasında sona erdi. Türk ve dünya sinemasının en ünlü isimlerini bir araya getiren festivalin coşkusunu izleyicilerle paylaşan platform, Antalya'dan en özel anları ve röportajları dijital ekranlara taşıdı. Platform, 7 günlük Antalya Film Festivali süresince kişiye mikrofon uzatırken; Murat Evgin, Fadik Sevin Atasoy, Tuba Ünsal, Wilma Elles, Mehmet Ali Erbil, Ferzan Özpetek, Hazal Kaya, Özge Özpirinçci ve Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 20 ünlü isim ekranlara konuk oldu. Ayrıca festival boyunca 500 bin kişi, platformu dijital ekranından takip etti.

Sanat desteklenmeye devam edecek

TV+ ile sinema sektörünü sahiplendiklerini belirten Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, "Bu kapsamda ulusal ve uluslararası birçok film festivalinin sponsoru olduk. 150'nin üzerinde yerli yabancı kanalın yanında 5 binden fazla film, dizi, çizgi film ve belgeseli kullanıcılarımızla buluşturmakla kalmayıp açık hava film gösterimleriyle de ulusal ve uluslararası yapımlara destek veriyoruz. Ultra HD kanallarımız, seçkin spor etkinlikleri ve en yeni teknolojik deneyimleri kullanıcılarımıza sunmanın yanı sıra, sinema alanında yaptığımız iş birlikleri ve sponsorluklarla da tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz. Sanatı destekleme stratejimizin önemli bir parçası olarak Türkiye'nin ilk ve en köklü film festivali olan 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali'nin ana iletişim sponsoru olmanın da gururunu yaşıyoruz" dedi.

Cem Yılmaz ile kahkaha dolu anlar

55'inci Antalya Film Festivali'nde film gösterimleri ve ödül töreninin yanı sıra sinemanın öne çıkan isimleriyle keyifli sohbetler gerçekleştirildi. Festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan Cem Yılmaz, TV+ sponsorluğundaki paneller dizisinin konuşmacıları arasındaydı. Yapımcı, yönetmen ve yazar Ömer Vargı ile birlikte bir söyleşi gerçekleşen söyleşi büyük ilgi gördü. Festivalin son gününde Cem Yılmaz'lı sohbet paneline sinema ve tiyatro oyuncusu Ozan Güven eşlik etti.

Sinemaseverlere müjde

Platformdan yapılan bilgilendirmede; Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan ve sinemada 20'nci yılını kutlayan Cem Yılmaz'ın Arog, Av Mevsimi, Her Şey Çok Güzel Olacak filmleri, TV+'ta sinemaseverlerle buluşacağı açıklandı.

Festival TIR'ı ilgi odağı oldu

Ayrıca platformun sinema tırı yediden yetmişe tüm Antalyalıları sinema ile buluşturduğu belirtilirken; festival boyunca tam donanımlı 2 adet TV+ sinema tırı, Antalya'daki tüm ilçeleri dolaştı 5 bin Antalyalı sinemanın keyfine vardı.