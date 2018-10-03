Antalya Film Festivali'nin en heyecanlı anları TV+'ta

Dijital televizyon platformu TV+, Uluslararası Antalya Film Festivali'nden en özel anları ekranlara taşıyor. Yapılan açıklamaya göre Türk ve dünya sinemasının ünlü isimlerini buluşturan festivalden

röportajlar ve organizasyona damga vuran anlar şimdi TV+ ekranlarında yer alıyor.

TV+ ana iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilen 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Türk ve dünya sinemasının en ünlü isimlerini bir araya getiren festival tüm coşkusuyla TV+'ta bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre TV+, 5 Ekim'e kadar sürecek festivalden özel anları ve röportajları ekranlarına taşıyor.

Festivale özel röportajlar TV+ ekranlarında

Murat Evgin, Fadik Sevin Atasoy, Tuba Ünsal, Wilma Elles, Mehmet Ali Erbil, Ferzan Özpetek, Hazal Kaya, Özge Özpirinçci ve Fatih Aksoy'a mikrofon uzatan TV+, ünlülerle yapılan röportajları TV+'ta izleyiciyle buluşturuyor. Festivalde, Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacak olan Cem Yılmaz'ın en sevilen filmleri de TV+'ta. Sinemada 20'nci yılını kutlayan Cem Yılmaz'ın Arog, Av Mevsimi, Her Şey Çok Güzel Olacak filmleri, 3 binden fazla filmi izleyicilerle buluşturan TV+ ekranlarında yer almakta.

Cem Yılmaz ve Ozan Güven'den kahkaha dolu anlar

Antalya Film Festivali bu yıl oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı Cem Yılmaz'ı da konuk ediyor. Festivalin paneller bölümünde Cem Yılmaz 4 Ekim Perşembe (yarın) yapımcı, yönetmen ve yazar Ömer Vargı ile birlikte bir söyleşi gerçekleştirecek. Cuma günü ise Cem Yılmaz'a sinema ve tiyatro oyuncusu Ozan Güven eşlik edecek. Her iki söyleşi de Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.