Antalya Open’da Monfils ve Mannarino yarı finalde

Merkez Kort’ta oynanan günün son çeyrek final maçının ilk setinde her iki raket de fazla hata yapmadı. Servis kırılma oyununun olmadığı bu sette Gael Monfils, tie break’e uzayan ilk seti 7-3 ile geçerek 1-0 öne geçti. Özellikle 10 ‘ace’ atan ve servislerinden % 93 gibi çok yüksek bir oranda puan çıkartan Gael Monfils, aldığı sayılarla büyük alkış topladı.

İkinci sette karşılıklı kazanılan birer servisten sonra Monfils, rakibinin oyununda 40-15’i yakaladı ve bunu servis kırma ile sonuçlandırarak dengeleri değiştirdi. Setin kalanında her iki taraf da kendi oyunlarını kazanınca Gael Monfils seti 6-4, maçı da 1 saat 17 dakikanın sonucunda set kaybetmeden kazandı.

Mannarino, Sousa karşısında zorlansa da kazandı

Günün diğer çeyrek final maçında geçen senenin Antalya Open finalisti ve aynı zamanda turnuva 1 numarası Fransız Adrian Mannarino adını yarı finale yazdırdı. Portekizli rakibi Joao Sousa’yı fazlasıyla zorlandığı maçta 7-6, 6-4 ile yenen Mannarino, New York’tan sonra 2018’deki ikinci yarı finaline yükseldi.

Tarafların zorlansalar da servis oyunlarına tutundukları ilk sette büyük çekişme yaşandı. 55 dakika süren ilk sette galibi ise tie break belirledi. Yarın 30 yaşına girecek olan Mannarino, tie break’te daha agresif bir karakterde oynadığı tie break’i 7-3 ile kazandı. İkinci sette, ilk setin devamı gibi başlasa da yedinci oyunda Sousa’nın servisini kıran ATP 24 numarası Mannarino büyük bir avantajı eline geçirdi. Kalan oyunlarda kendi servislerinde 5 kez servis kırma puanını çeviren Fransız raket, seti 6-4, maçı da 1 saat 43 dakikanın sonunda 2-0 kazanarak, yarı finalde Gael Monfils ile eşleşti.

Monfils ile Mannarino, en son 2017 Wimbledon üçüncü turunda karşılaşmışlar ve maçı Fransız Mannarino beş setin sonucunda kazanmıştı.

Günün diğer tekler çeyrek finalinde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Damir Dzumhur (Bosna Hersek) - Pierre Hugues-Herbert (Fransa): 6-4, 6-1

Jiri Vesely (Çekya) - Nikoloz Basilashvili (Gürcistan): 7-6, 6-2

Çiftlerde günün yarı final maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Sander Arends (Hollanda) / Matwe Middelkoop (Hollanda) - Max Mirnyi (Belarus) / Philipp Oswald (Avusturya): 7-6, 6-3

Marcelo Demoliner (Brezilya) / Santiago Gonzalez (Meksika) - Roman Jebavy (Çekya) / Julio Peralta (Şili): 6-7, 7-6, 10-6