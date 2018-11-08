Antalya turistin olduğu kadar yabancı yatırımcının da gözdesi

Dünya turizminin cazibe merkezlerinden Antalya, 2018'de bütün zamanların turist rekorunu kırdı. Turizmin öncülüğünde gelişen Antalya, marka değerini yükselterek küresel yatırımcıların da gözdesi olmayı sürdürüyor. TÜİK verileri de Antalya'nın yabancıya konut satışında İstanbul'dan sonra ikinci sırada geldiğini gösteriyor. Türkiye ve Antalya'nın mega gayrimenkul projesi Sur Yapı Antalya'da dünyanın 23 farklı ülkesine yapılan satışlar Antalya ilgisinin binlerce kilometre uzaklara kadar ulaştığını gösteriyor.

Akdeniz'in yükselen yıldızı Antalya, yüksek kapasiteli havalimanı ile 2018'in ilk dokuz ayında 27 milyon turist ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Turist sayısında yüzde 27 artış yakalayan Antalya, dünya turizminin cazibe merkezi olma özelliğini güçlendirdi. Milyonlarca turist, küresel yatırımcıların da gözünden kaçmadı. Sadece turizm yatırımı değil gayrimenkulde de dünyanın farklı ülkelerinden Antalya'ya olan ilgi arttı.

Yabancıya konut satışı yüzde 36 arttı

Yabancıya konut satışında İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alan Antalya'nın cazibesi artmaya devam ediyor. TÜİK verilerine göre 2017 yılında 3 bin 373 adet yabancıya Antalya'dan konut satılırken, bu rakam 2018'in ilk 9 aylık döneminde 5 bin 237 adet olarak gerçekleşti. İlk 9 ay verilerinden hareketle Antalya'dan konut alan yabancı sayısı yüzde 36 oranında artış gösterdi.

Antalya büyüyor

Türkiye'nin en kalabalık beşinci şehri Antalya, pek çok özelliğiyle göz dolduran bir şehir olmaya devam ediyor. 2 milyon 364 bin kişilik nüfusun 1 milyon 300 bini 25-65 yaş arasında. Buna ilave olarak bölge kentlerinden hatta farklı ülke vatandaşlarından göç almaya devam ediyor. Kentte yerleşik olarak 57 bin civarında yabancı ülke vatandaşı yaşıyor. Gelişen ekonomiyle kişi başına düşen gelir ve ekonomik canlılık artıyor. Eurostat, Antalya'da kişi başına düşen geliri 8 bin 200 Euro olarak belirtiyor. İhracatın yüzde 67'sini Avrupa Birliği ülkelerine yapan kent, ülke ekonomisi için önemli bir ticaret merkezi konumunda yer alıyor.

Londra ve Paris'ten sonra Antalya

Dünya'nın en çok turist alan üçüncü kenti olan Antalya, havalimanı istatistiklerine göre bu yılın ilk dokuz ayında toplamda iç ve dış hat birlikte, 26 milyon 901 bin yolcu ağırladı. Dış hat yolcusu geçen yıla göre yüzde 27 artarak 21 milyon 55 bine ulaşırken, iç hat yolcusu da yüzde 6 artışla 5 milyon 846 bine ulaştı. Bir önceki yılın tamamında ise 26 milyon yolcu ağırlanmıştı.

Rusya ve Avrupa ülkeleri başı çekiyor

2018 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla Antalya'ya gelen turistlerin ülkelere göre sıralamasına bakıldığında; 3 milyon 998 bin ile Rusya Antalya'ya en çok turist gönderen ülke olurken, 1 milyon 772 bin ile Almanya ikinci, 644 bin ile Ukrayna da üçüncü sırada yer aldı.

En fazla büyüyen havalimanı

Antalya'nın ulaşım imkânları yeni yatırımlarla artıyor. Hem havayoluyla hem de denizyoluyla çok sayıda turist ağırlıyor. Yat turizminde de adından söz ettiren Antalya'da 6'sı faal 3'ü yapım aşamasında 9 yat limanı bulunuyor. Avrupa Havalimanları Birliği ACI-Europe verilerine göre, Antalya Havalimanı, Avrupa'da 25 milyon ve üzeri yolcuya hizmet veren Avrupa'nın en büyük havalimanlarının oluşturduğu ‘Grup 1' havalimanları arasında, 2018 Temmuz ayı sonu itibarıyla en fazla büyüyen havalimanı olarak derecelendiriliyor.

Yatırımcı için en cazip şehir

Türkiye'de emlak sektörü hızla gelişirken Antalya ve bölgesi turistik olması nedeniyle bu gelişmelerden faydalanıyor. Yurt içinden ve yurt dışından Antalya'da gayrimenkul almak isteyen yatırımcılar ciddi bir potansiyel oluşturuyor. Hem şehir hayatı hem doğayı birlikte yaşamak isteyenler, sakin, kaliteli ve sosyal aktivitesi yüksek bir yaşamı hedefleyenler için Antalya birinci sırada yer alıyor.

Antalya'ya mega gayrimenkul projesi

Antalya'da geleceğe miras modern bir şehir inşasıyla yolan çıkan Sur Yapı, 8 milyarlık yatırımla Türkiye'nin mega gayrimenkul projesini hayata geçiriyor. Türkiye'nin incisi Antalya'ya yeni bir yaşam alanı sunan Sur Yapı, 1 milyon 300 bin metrekare alanıyla yeşil ve mavinin iç içe olduğu Antalya'nın özüne uygun modern bir şehir inşa ediyor. 19 bin bağımsız bölümden oluşan konutlar, ofisler, home office'ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, sağlık alanları, ibadet alanları, sosyal alanlar, müzeler ve büyük kent parkıyla beraber Türkiye'nin markası olan Antalya'ya yeni bir Antalya armağan ediliyor.

Antalya'nın Şanzelize'si Sur Cadde olacak

Sur Yapı tarafından Antalya'ya kazandırılan Sur Cadde ise ticari alan, ofis ve daireleri ile dikkat çekiyor. 1.3 kilometre uzunluğunda inşa edilecek caddede tramvay hattı ile Antalya'nın yeni Şanzelize'si havası yansıtılmış olacak.

Antalya'nın en büyük şehir parkı

Kurulacak olan yeni şehirde yaklaşık 249 bin metrekare yeşil alan olacak. Yeni şehrin ortasına inşa edilecek dev şehir parkı ise yaklaşık 157 bin metrekare büyüklüğünde olacak. 157 bin metrekarelik parkın içerisinde yeşil alanlar, göletler, sera alanları, çocuk oyun alanları, aktivite alanları, dinlenme alanları, gezi ve koşu parkurlarından oluşuyor. Ayrıca dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, müze, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahaları yer alıyor. Bu park Antalya'nın en büyük şehir parkı olacak.

Teslimler 2019'da başlayacak

23 kule vinç ve bin 500'ün üzerinde işçi ilk etapta yer alan 93 blokdan oluşan 6417 dairenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıyor. İlk etabın kaba inşaatının yüzde 50'lik kısmının tamamlandığı projede, 2019 yılında ilk teslimler gerçekleştirilecek.

Dünya üzerinde yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş mega projeden alım yaptı

Rusya, İngiltere başta olmak üzere Güney Kore dahil 23 farklı yabancı ülke vatandaşına satış gerçekleşti. Türki Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talebin olduğu projeye dünya üzerindeki Türk vatandaşları da çok sayıda alım gerçekleştirdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç, Almanya, Hollanda, Kanada, Norveç gibi 26 farklı ülkede yaşayan gurbetçi Türk vatandaşları Sur Yapı Antalya'dan ev sahibi oldu.