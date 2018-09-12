Antalya'daki Gloria Sports Arena'da atletizm şöleni tamamlandı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın birçok önemli atletini ağırlayan ve bu sene ilk kez Antalya'da gerçekleştirilen Gloria Cup Athletics, heyecanlı yarışmalarla birlikte tamamlandı. Gloria Sports Arena'da yapılan yarışlarda 21 ülkeden 71 atlet mücadele etti. Türk sporcular, turnuva boyunca 2 altın madalya alırken, 2 de bronz madalyanın sahibi oldu.

Sezon içindeki hazırlık kamplarında Türkiye'nin ve Avrupa'nın önemli atletlerini ağırlayan Gloria Cup, Antalya'da heyecanlı mücadelelere ev sahipliği yaptı. Milli atletler, turnuva boyunca 2 altın, 2 bronz madalya ile turnuvayı tamamladı. Erkekler 400 Metre Engelli Koşusu'nda milli atlet Yasmani Copello, 48.87 saniyelik derecesiyle bronz madalyanın sahibi olurken, Erkekler 3 Adım Atlama'da milli sporcu Necati Er, 15.95 metre ile altın, Musa Tüzen de 14.49 metrelik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler 200 Metre Koşusu'nda yarışan başarılı atlet Ramil Guliyev yaptığı 20.55 saniyelik derecesiyle altın madalyaya uzanan isim oldu.

Vali Karaloğlu: “Bu turnuvalar sayesinde çok kaliteli bir kitleye ulaşmış oluyoruz”

Turnuva ile ilgili olarak daha önce voleybol şimdi de atletizm turnuvasının gerçekleştiğini söyleyen Antalya Valisi Münir Karaoğlu, "Bu turnuvalar Antalya'nın ve Belek bölgemizin tanıtımına da oldukça katkı sağlıyor. Gloria Sports Arena, Türkiye için Antalya için büyük bir şans, büyük bir değer. GSA Proje Lideri Elif Özdemir'i böyle turnuvaları düzenleyip, dünyanın elit sporcularını, şampiyonlarını, onları takip eden medya mensuplarının buraya gelmesine vesile olduğu için tebrik ediyorum. Bu turnuvalar sayesinde çok kaliteli bir kitleye ulaşmış oluyoruz” dedi.

Elif Özdemir: “Dünya'nın en iyi atletlerini Gloria Sports Arena'da bir araya getirmenin mutluluğu içerisindeyiz”

Turnuvayı bu sene ilk defa gerçekleştirdiklerini söyleyen Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özdemir, "Dünyanın en iyi atletlerini Gloria Sports Arena'da bir araya getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Her sene gerçekleştireceğimiz Gloria Cup Turnuvalarında hedefimiz, daha fazla branşta bu turnuvaları düzenlemek, Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarını Antalya'da, Gloria Sports Arena' da ağırlamaya devam etmektir” ifadelerini kullandı.