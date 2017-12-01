Antibiyotiğin yan etkilerinden kurtulmanın yolu

Dr. Mehmet İşbir, antibiyotik kullanımında yan etkilerin ortadan kalkması için ilacın aynı saatte kullanımının önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Mehmet İşbir açıklamasında, antibiyotiğin, vücudumuzdaki zararlı bakterilere karşı geliştirilmiş, canlı organizmalardan üretilen bir ilaç türü olduğunu, günümüzde insan bünyesinin bakterilere veya halk arasında mikrop diye tabir edilen canlılara karşı yetersiz olduğunu belirtti. Bu yetersizliğin çeşitli nedenleri olduğunu ifade eden İşbir, bunun nüfusun artması, nüfusa bağlı olarak bir takım bakterilerin yaşayabileceği ortamların çoğalmasından dolayı yetersiz kaldığını söyledi.

Antibiyotik kullanımı sonrası oluşan etkiler

Prof. Dr. Mehmet İşbir açıklamasının devamında, “Antibiyotik kullanıldıktan sonra neler olmaya başladığıyla ilgili örnek vereyim. Birtakım bakterilere karşı bakterilerin oluşturulduğu hastalıklar kaldırılmıştır. En basitinden tüberküloz ile antibiyotik sayesinde kurtulunmuştur ve insanların sağlığına tekrar kavuşması sağlanmıştır. Bu nedenle antibiyotiklerin kullanılması gereklidir. Akılcı ilaç kullanımı diye bir tabir vardır. Doğru hastaya, doğru hekim tarafından verilen ilacın hastanın doğru yerden alması gerekir, yani eczaneden. Hekimin veya diğer sağlık personellerinin önerdiği şekilde kullanması gerekir. Bu kişiye özeldir, hekimin size yazdığı ilacı ben kullanamam, bana yazdığı ilacı da siz kullanmamalısınız. Akılcı olması şartıyla ilaç veya antibiyotik kullanımını da kesinlikle rahatça uygulayabiliriz. Antibiyotik rastgele kullanılmaması gereken bir ilaç türüdür. Kaldı ki bütün ilaçlar için aynı şeyi söylememiz gerekiyor. Ancak antibiyotik için bunu özellikle söylememiz gerekiyor. Bir hekime gözüktükten sonra veya çok ileri şartlarda antibiyogram dediğimiz testleri yaptırdıktan sonra antibiyotik kullanımı gerekebilir” dedi.

“Antibiyotiğin oluşturduğu yan etkileri, ilacı aynı saatlerde kullanarak ortadan kaldırabiliriz”

Prof. Dr. İşbir, "Antibiyotiği hep aynı saatlerde almamız gerekir. Antibiyotiğin oluşturduğu yan etkileri, ilacı aynı saatlerde kullanarak ortadan kaldırabiliriz. Antibiyotiğin en büyük yan etkilerinden biri yanlış kullanıldığında o bakterilerin o antibiyotiğe karşı direnç kazanması. Yani o antibiyotiği veriyorsunuz ve o bakteri etkilenmiyor. Antibiyotik şu günlerde herkes tarafından aşırı bir şekilde tüketilmekte, artık besinlerimize de antibiyotik bulaşmaya başlamış durumda. Artık besiciliklerde antibiyotiklerle hayvanlar korunmakta ve bunlar insanlara geçmekte. Bu ortamda antibiyotik kullanılmasına dikkat edilirse antibiyotiğin zararlı etkileri ortadan kalkar. Bugün antibiyotiği tamamen ortadan kaldırsak insanlar birçok hastalıkla savaşamayacak. İnsanların yaşam süresinin uzamasında antibiyotiklerin çok büyük katkısı var" açıklamasında bulundu.

Antibiyotik kullanımında 3 ana kural

Antibiyotik kullanımında 3 ana kural olduğunu söyleyen Prof. Dr. İşbir, ilk olarak antibiyotiğin hekim tarafından önerilmediği sürece kullanılmaması gerektiğini belirtti. İşbir, "Önerilen kişinin antibiyotik kullanması gerekiyor. Size önerileni başkasının kullanmaması gerekiyor; üçüncü olarak ise önerilen doza bire bir uyulması gerekiyor. Bunlara dikkat edildiği takdirde bakterilerin antibiyotiğe tolerans geliştirmesi imkansızlaşıyor. Son günlerde çok fazla bir anti propaganda var. Bunların çoğu bilimsel verilere dayanmıyor ve bir takım duyumlara dayanılarak ortaya atılıyor. İnsanlar bunlara inanmamalı ve antibiyotik kullanması bir hekim tarafından öneriliyorsa, kullanmalı” dedi.