Antibiyotik direnci konusunda ilk sıradayız

Antibiyotik ve bakterilerin insanlar üzerindeki etkilerini ortaya koyan sonuçlar açıklanırken, Türkiye'nin antibiyotik direnci konusunda ilk sırada olduğu görüldü.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, antibiyotikler üzerine yapılan araştırmayı inceledi. PRNet'in Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin antibiyotik direnci konusunda ilk sırada yer aldığı görüldü. Rapor antibiyotiklerin hastalar üzerinde ne derecede etkili olduğuna bakılarak hazırlanırken, Türkiye'den sonra sıralamada Yunanistan ve Güney Kore'nin geldiği saptandı. Böylelikle bu ülkelerin bakterilere karşı direnç konusunda İzlanda, Hollanda ve Norveç'ten 7 kat daha düşük seviyede olması dikkat çekti.

Antibiyotiğin zararları medyanın da gündeminde

PRNet ve Ajans Press'in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya araştırmasında yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, 2018 yılında antibiyotikle ilgili 11 bin 479 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, antibiyotiğin zararını konu alan başlıklarında olduğu görülürken, bu konunun da bin 453 haberle konuşulduğu saptandı.