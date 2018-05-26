Apartman görevlisi, havuza dökülen kimyasaldan zehirlendi

İtfaiye ekipleri, özel kıyafetleriyle kimyasal kokuya neden olan bidonlara müdahale etti.

Kadıköy’de apartman görevlisi Erol Demirci, havuz suyunun temizliği sırasında kullandığı kimyasal maddeden zehirlendi. Kokudan etkilenen Demirci, tedbir amaçlı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Havuz girişinin çevresine güvenlik amacıyla emniyet şeridi çekildi. İtfaiye ekipleri kimyasal müdahale kıyafetlerini giyerek, havuzun bulunduğu bölüme girdi. Kokuya neden olan bidonların kapaklarını kapatan ekipler, bidonları dışarı çıkardı. Ardından ekipler, özel kimyasal müdahale kıyafetlerini tazyikli suyla yıkadı.

Kokudan etkilenen Erol Demircinin eşi Nezahat Demirci, “Havuz temizlemek için kullanılan klor ve asitten oldu. Ustalar makinelerin yerlerini değiştirmiş. O da hatırlamadığı için asite kloru, kloru asite karıştırmış” dedi.

Erol Demirci’nin komşusu ise “Ben geldiğimde öksürüyordu kendisi. Ne olduğunu bilmiyorum. ’Komşu kötüyüm’ dedi. ’Ne oldu’ dedim. ’Havuzun motorlarının yeri değişmiş. Ben kimyasalları dökünce mavi bir duman çıktı, kendimi dışarıya attım’ dedi. Daha kötü olunca arkadaşım hastaneye götürdü. 20 senedir bu işi yapıyordu. Daha önce böyle bir şey olmamıştı” diye konuştu.