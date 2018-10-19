Apartmanın kolonu çatladı, vatandaşlar sokakta kaldı

Şişli'de bir apartmanın kolonunun çatladı. Çatlayan kolon yıkılma korkusuna neden olurken vatandaşlar sokakta kaldı.

Şişli Ferikköy Mahallesi Beyzade Sokak'ta bulunan 8 katlı apartmanın girişinde bulunan marketin içinde ki kolon henüz bilinmeyen bir nedenle çatladı. Çatlama sırasında çıkan gürültü vatandaşları sokağa döktü. Çevrede ki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi.

Dört bina tahliye edildi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kolonu çatlayan binanın yıkılma ihtimaline karşı çevresinde bulunan dört binayı tahliye etti. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, kolon üzerinde incelemelerde bulundu.

İBB'den mühendis incelemelerde bulundu

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mühendis, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde binanın yıkılma ihtimaline karşı bina sakinlerinin şu an için eve girmelerinin tehlikeli olacağı öğrenildi.

“Çatlama sesleri duyduk”

Bina sakinlerinden Metin Çelik, otururken çatlama sesleri duyduğunu belirterek, “Biz içeride oturuyorduk, bir ses duyduk böyle duvarda çatlama tarzında. Arkaya girdik bir baktık, kolonun alt kısmında demirler çıkmış, demirler yamulmuştu, duvarın betonları dökülmüştü. Biz de hemen ilgili birimi aradık. İtfaiye ekipleri geldi. İncelemelerde bulundular, tüm binayı boşalttılar, on sekiz tane dairenin hepsi boşaltıldı” dedi.

Öte yandan binanın çökme ihtimaline karşı tahliye edilen binalarda yaşayan vatandaşların, evlerine bir süre giremeyeceği öğrenildi.