Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 12:21

Apolas Lermi ile horon havası coşturdu

Paul Dwyer’in bu seferki konuğu Apolas Lermi ve Orkestrası oldu.

Apolas Lermi ile horon havası coşturdu

17 Haziran 2017 12:21

Horon havası ile vatandaşı coşturan ekip, Yaşam Vadisi’ni Karadeniz müziğine doyurdu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çok keyifli bir akşam yaşandığını belirterek, "Müzik ve sanat, hayatımızdan hiç eksik olmasın" dedi ve Lermi’ye çiçek takdim etti.


Beylikdüzü Belediyesi, bir kez daha Paul ve dostlarını ağırladı. Paul Dwyer’in yanında Karadeniz Müziği’nin önemli temsilcilerinden Apolas Lermi ve Orkestrası vardı. İlk olarak konserine Aşık Veysel’in "Benim Sadık Yarim Kara Topraktır" türküsü ile başlayan Dwyer, "Bu gece kemençe ve tulum ile Karadeniz’e gideceğiz" dedi ve Apolas Lermi’yi sahneye davet etti. Karadeniz yöresinin unutulmaz parçalarını repertuarına dahil eden Lermi, horon havası söylemeye başlayınca, Vadi yerinde durmadı, halk tempolu bir şekilde horon tepti. Herkese hayırlı Ramazanlar dileyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Apolas Lermi aramıza hoşgeldin. Kendisinin geçen seneki Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda da harika bir performansı olmuştu" dedi.



Başkan İmamoğlu’ndan adalet mesajı


Başkan İmamoğlu yaptığı konuşmasında gündeme de değinerek, "Ben güleryüzlü olmalıyım ki vatandaşlarımız huzuru hissetsin. Toplumdaki bazı duygular ve tespitler çok önemli. Müzik ve sanat, hayatımızdan hiç eksik olmasın" diyerek Lermi’ye teşekkür etti ve çiçek takdiminde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!