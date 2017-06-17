Apolas Lermi ile horon havası coşturdu

Horon havası ile vatandaşı coşturan ekip, Yaşam Vadisi’ni Karadeniz müziğine doyurdu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çok keyifli bir akşam yaşandığını belirterek, "Müzik ve sanat, hayatımızdan hiç eksik olmasın" dedi ve Lermi’ye çiçek takdim etti.

Beylikdüzü Belediyesi, bir kez daha Paul ve dostlarını ağırladı. Paul Dwyer’in yanında Karadeniz Müziği’nin önemli temsilcilerinden Apolas Lermi ve Orkestrası vardı. İlk olarak konserine Aşık Veysel’in "Benim Sadık Yarim Kara Topraktır" türküsü ile başlayan Dwyer, "Bu gece kemençe ve tulum ile Karadeniz’e gideceğiz" dedi ve Apolas Lermi’yi sahneye davet etti. Karadeniz yöresinin unutulmaz parçalarını repertuarına dahil eden Lermi, horon havası söylemeye başlayınca, Vadi yerinde durmadı, halk tempolu bir şekilde horon tepti. Herkese hayırlı Ramazanlar dileyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Apolas Lermi aramıza hoşgeldin. Kendisinin geçen seneki Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda da harika bir performansı olmuştu" dedi.

Başkan İmamoğlu’ndan adalet mesajı

Başkan İmamoğlu yaptığı konuşmasında gündeme de değinerek, "Ben güleryüzlü olmalıyım ki vatandaşlarımız huzuru hissetsin. Toplumdaki bazı duygular ve tespitler çok önemli. Müzik ve sanat, hayatımızdan hiç eksik olmasın" diyerek Lermi’ye teşekkür etti ve çiçek takdiminde bulundu.