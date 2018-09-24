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Appiah ve Lugano Kadıköy'de

Fenerbahçe’nin eski futbolcuları Appiah ve Lugano Kadıköy’de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini takip ediyor.

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Appiah ve Lugano Kadıköy'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini takip ediyor.


Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini eski sarı-lacivertli futbolculardan Appiah ve Lugano da takip ediyor. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Lugano ve Appiah taraftarların sevgilisi olmuş ve her zaman destek görmüştü. Maç öncesinde sahaya çıkan sarı-lacivertli efsane futbolcular, tribünleri selamlayarak kendilerine ayrılan yerde maçı seyretmeye başladı.

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