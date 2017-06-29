Apronda çalışan işçilerin sıcak havayla imtihanı

Sıcak havadan bunalan çalışanlar çareyi uçakların altında serinlemekte buldu. Bazıları da beraberinde getirdikleri soğuk suyla susuzluklarını giderdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Kuzey Afrika üzerinden gelmesi beklenen sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, özellikle öğle saatlerinde vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yüksek nem oranıyla birleşen sıcak hava en çok da meslekleri gereği güneşin altında çalışmak zorunda olanları etkiliyor.

Aprondaki geniş alanlar sıcaklık şiddetini arttırıyor

Havalimanlarının apron bölümünde çalışanlar da sıcak havadan en çok etkilenen meslek gurubu içerisinde yer alıyor. Uçakların rahat hareket edebilmesi için geniş ve açık alanlar olarak düzenlenen apron, işçiler için güneş altında çalışmak anlamına geliyor. Havalimanı apronunda yerlerin beton olması ve geniş açık alanlardan dolayı gölge bulunmaması nedeniyle sıcaklığın şehrin birçok yerinden daha fazla hissedilmesine neden oluyor.

Çareyi uçak altında serinlemekte buluyorlar

Apronda çalışan işçiler sıcakların etkisinden korunmak için çeşitli yöntemler deniyor. Sıcaktan bunalan işçilerden bazıları park halindeki uçakların kanatları altında kimileri ise yolcuların uçağa binmede kullandığı köprülerin gölgesinde serinlemeye çalışıyor. Uçak altında çalışan bir görevlinin elindeki ajandayla güneşten korunmaya çalışması da kameralara yansıdı. Apronda görevli bazı çalışanlar ise beraberinde getirdikleri soğuk suyla yüzünü yıkayıp suyu susuzluklarını gideriyor.

Yer yüzeyindeki buharlaşma dikkat çekti

Uçakların iniş ve kalkış yaptığı apronda sıcaktan dolayı ışığın kırılması ve nem oluşması nedeniyle de ilginç görüntüler oluştu. Aşırı sıcaklardan dolayı yer yüzeyinde buharlaşmaların olduğu görüldü. Kameralara yansıyan buharlaşma görüntüsü aprondaki hava sıcaklığının etkisini gözler önüne serdi.