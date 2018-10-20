Fotoğraf sanatçısı Ara Güler için Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde tören düzenlendi. Kilise, Güler'in sevenleriyle dolup taştı.

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in Türk bayrağına sarılı tabutu Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen ilk törenin ardından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne getirildi. Sanatçının tabutunun üzerini sevenlerinin çiçekleri süslerken, kilisenin dolup taştığı görüldü. Törende Güler için mumlar yakıldı, dualar edildi. Tören boyunca Güler'in hayatını anlatan belgesel büyük ekranda gösterildi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara Güler için yayınladığı taziye mesajı da okundu.

Güler için duan eden Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan, "Hizmetleri ve katkıları anlatılıyor her yerde fotoğrafları tekrar tekrar gündeme geliyor. Hakkındaki sohbetler ve anma programları ekranları dolduruyor. İşte bu kilise de tıklım tıklım insan almıyor. Herkes burada Ermenisi, Rum'u, Süryani'si, Yahudi'si, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Arnavut'u, Gürcü'sü, Laz'ı, Boşnak'ı tüm Türkiye mozaiği burada. Devlet erkanı, milletvekilleri, konsoloslar, belediye başkanları, sanatçılar, şarkıcılar, ressamlar doldurmuşlar bu mabedi. basın mensupları, televizyoncular, yazarlar, şairler ve din adamları hepsi yerleri almışlar. Beyoğlu esnafı ve genç fotoğrafçılar hepsi son saygılarını sunmak için buradalar. Bu vesileyle tüm misafirlerimize gönül dolusu saygılarımızı sunuyoruz. Onurlandırdınız bizi ve büyük ustayı. Biz de buradayız elbette onun öz halkı" dedi.

Episkopos Sahak Maşalyan sözlerine şöyle devam etti:

"Ara Güler çocukluğunda merak sardı fotoğrafçılığa ve doğum nedeninin bu sanat olduğunu anladı tüm varlığıyla ona adandı. Yaşamı işi, işi yaşamı olan ender insanlardandı. 90 yıllık ömrünün son anına kadar kamerasından ayrılmadı. O, 90 yıllık bir çınardı ve bilirsiniz çınarlar ayakta ölürler. Ara'nın yanıp tutuşmasından dünyanın nice karanlık köşesi, özellikle güzel İstanbul'umuz aydınlandı. Onun aydınlatıp kaydettiği anlar anılar ve tarihi tanıklıklar hiç kaybolmayacak. Bir meslek icra etti, foto muhabirliği.. Kendisi fark etmeden bu basit zanaat bir sanat dönüştürdü. Usta ölene kadar yaptığının bir sanat olmadığını iddia etti durdu. İlerini ve emeği görenler öyle düşünmüyordu. Fotoğrafları apaçık birer sanat eseriydi" şeklinde konuştu.

Tören'in ardından Güler'in tabutu cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Kiliseden çıkarıldığında Güler'in tabutunun üzeri sevenleri tarafından karanfillerle donatıldı.

Güler'in naaşı Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek.