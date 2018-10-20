Ara Güler son yolculuğuna yanından hiç ayırmadığı fotoğraf makinesi ile uğurlandı

Hayatını kaybeden usta foto muhabir Ara Güler için ilk tören Galatasaray Meydanı'nda düzenlendi. Güler, son yolculuğuna hayatı boyunca yanından ayırmadığı fotoğraf makinesiyle birlikte uğurlandı. Düzenlenen törende sevenleri Ara Güler'i anlattı.

Tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybeden usta foto muhabiri Ara Güler için ilk tören Galatasaray Meydanı'nda düzenlendi. Tören öncesinde Beyoğlu Belediyesi tarafından Galatasaray Meydanı'na kurulan platformda Ara Güler'in fotoğrafları ve hayatı anlatan bir film gösterildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Ara Güler'in sevenleri katıldı.

Törende konuşan Ara Güler'in 20 yıl asistanlığını yapan Fatih Aslan, "Hastanede yanındaydım. Gözlerime batı son kez. Elini kaldırdı. Elini tutum. Ben genç yaşta annemi kardeşimi kaybettim. Hiç bu kadar üzüleceğimi tahmin etmemiştim. Elini kaldırdığında gözlerini açtı bana baktı. Sanki benden güç almak istedi. O arada hala nefes alıp verebiliyordu. Sonra gitti uyudu. Sonsuzluğa uyudu. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Ara Güler'in fotoğraf makinesini gururla 20 yıldır taşıdığını kaydeden Aslan, "Şu gördüğünüz çantayı gururla onun peşinden taşıdım. Aklımdan geçti bu çanta ara abimin bugün de yanında olmalıydı. Bugün de ustamın çantasını ağabeyimiz çantasını yine yanında taşıyacağım" dedi.

"Bütün inançlar arasında, kültürler arasında empati kurarak onları anlamaya çalışırdı"

Törende konuşan usta foto muhabir Coşkun Aral da Ara Güler'in yereli ulusala, ulusalı da evrensele bağlayan bir köprü olduğunu vurguladı. Ara Güler ile anılarını anlatan Aral, "İnsan olma özelliğini yitirmeyen, yaşamların hepsine saygı duyan bir insandı. Onun geçmişte yapmış olduğu röpler benim gibi foto muhabirlerinin hepsine örnek oldu. Ara'nın diğer gazetecilerden farkı birincisi sadakate önem vermesi, ikincisi insanları yargılamadan eylemleri sorgulaması. En nefret ettiği kişileri bile kaybettiğimiz haberini duyduğumuzda 'Allah rahmet eylesin' diyen bir insan. Bütün inançlar arasında, kültürler arasında empati kurarak onları anlamaya çalışırdı" şeklinde konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise "Ara Güler'in hikayesi bu hikayelerin en güzellerinden biri olacak ve inşallah sonsuza kadar okunacak. Her biri bir kitap olan fotoğrafları, insan yüzleri, toplum manzaraları, vapur sesleri, boğaz, çay, simit ve martılar. Beyoğlu ve İstanbul bize hep Ara Güler'i hatırlatacak. Adı yücelerde, ayakları hep topraktaydı. Ötekisi asla yoktu. Kendisi ile barışıktı, çevresi ile barışıktı, dünya ile barışıktı, büyük adamdı gerçekten iyi adamdı" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi de "Ara Güler sadece bakmıyor görüyordu. Yüreği ile görüyordu. Bakmak ile görmek arasındaki o farkı fotoğraflarına yansıtıyordu. Onun fotoğrafları İstanbul'un temiz yüzünü bize anlatıyordu. Geleceğe onları miras bıraktı. Büyük bir değerdi" açıklamalarında bulundu.

"Fotoğrafları ile tarihi zapt etti"

Törende konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Gerçek insan sıfatını hak eden en önemli değerlerimizden birini uğurluyoruz. Fotoğrafları ile tarihi zapt etti. İnsan dertlerinin şahidi olan bir derviş gibi yaşadı. Ömür sermayesini bir mücevher gibi işledi" şeklinde konuştu

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Ara Güler'in İstanbul'un gözü olarak bilindiğini ancak bir dünya fotoğrafçısı olduğunu söyledi. 70 yıllık meslek hayatında geriye muazzam bir miras bıraktığını söyleyen Kalın, "Son mülakatlarından birinde ben milletin kokusunu almıştım demişti. O kokuyu bütün dünyaya hissettirebilen büyük ustaydı" dedi.

Kalın, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajını okudu.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ara Güler'in Türkiye'nin bir markası olduğunu dile getirerek, Güler tarafından keşfedilen Afrodisias Antik Kenti'nin Dünya Mirası Listesi'ne alındığını kaydetti.

Törende son olarak kürsüye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geldi. Ara Güler'in 70 yıllık arşivini ve huzur dolu gülümsemesini miras bıraktığını belirten Oktay, "Duayen sanatçımızı daima güler yüzüyle saygı ile hatırlayacağız. Alçak gönüllü kişiliği ile kendisini sanatçı olarak değil foto muhabiri olarak tanımlamayı seçerdi. Ancak elbette o çok sayıda fotoğraf sanatçısına ilham kaynağı olmuş büyük bir fotoğrafçıydı. Anı yakalamak peşinde dünyayı gezmişti. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da objektifine konuk eden sanatçı, foto röportajları ve belgeselleri ile hafızalardan silinmeyecektir. Ara Güler hatıraların olduğu yere memleket denir diyordu. O fotoğrafları ile bir memleket destanı yazmıştı. Ara Güler aynı zamanda bir kaşiftir. Afrodisias Antik Kentini ve Nuh'un Gemisi'nin izini fotoğraflayarak bunları dünya kültür mirasına kazandırdı. Özellikle İstanbul'un gözü olmuş tarihini kaydetmiştir. Usta sanatçımız siyah beyaz İstanbul fotoğrafları, derin anlamlar içeren portreleri bizler ve gelecek nesiller için değerli bir hazinedir" diye konuştu.