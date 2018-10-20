Ara Güler'in cenaze defin töreni havadan görüntülendi

90 yaşında hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in Şişli Ermeni Mezarlığı'ndaki son yolcuğu havadan görüntülendi.

Tedavi gördüğü hastanede 2 gün önce hayatını kaybeden usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler için cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze töreninin ardından Güler Şişli'de bulunan Ermeni Mezarlığı'na defnedildi. Tören drone ile havadan görüntülenirken, duygusal anlar yaşandı. Tabutu ile birlikte toprağa konulan Güler son yolcuğuna uğurlandı.