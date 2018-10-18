Ara Güler'in cenaze töreninin yapılacağı kilise havadan görüntülendi

Usta fotoğrafçı Ara Güler'in cenaze töreninin yapılacağı Beyoğlu'ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi havadan görüntülendi.

Dün gece İstanbul'da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden fotoğrafın usta ismi Ara Güler'in cenaze töreninin yapılacağı Üç Horan Ermeni Kilisesi havadan görüntülendi. Cenaze töreni Cumartesi günü saat 12.00'de kilisede yapılacak. Güler, törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek. Güler'in babası Dajad Derderian Güler de Şişli Ermeni Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığına defnedilmişti.