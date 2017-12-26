’Arabuluculuk’a talep her geçen gün artıyor

Şubat 2018’de arabuluculukla varılan anlaşma sayısı 60 bin civarında gerçekleşir" dedi.

Türkiye’de geçmişi 4 yılı bulan arabuluculuk yöntemi ile şu ana kadar 25 bin uyuşmazlık çözüme kavuştu. Arabuluculuk Daire Başkanlığı verilerine göre, bu rakam, günlük 200 ile 300 arasında aylık ise 5 bin civarında arttı. Arabuluculuk Türkiye’de çokça şikayet edilen uzun yargılama süresi, yargılama harç ve masrafı, bilirkişi-keşif ücreti gibi olumsuz yönler taşımaması nedeniyle daha çok rağbet görüyor.

Arabulucu Avukat Umut Metin, arabuluculuk sayesinde tarafların kendilerini daha rahat ifade edebildiklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki 4 ay içinde, geçmiş 4 yıldan daha fazla arabuluculuk anlaşmasına varılmasıdır. Şubat 2018’de arabuluculukla varılan anlaşma sayısı 60 bin civarında gerçekleşir. Uyuşmazlıklar birkaç hafta veya çok zaman bir günde uzlaşı ile sonlanıyor. Gizlilik kuralı, sorununun başkalarınca bilinmesini engelliyor. Arabuluculuk, tarafların görüşmede kendilerini rahatlıkla ifade edebilmelerine imkan veriyor. Arabulucular olarak başardıklarımız, diğer ülkelere örnek olacak düzeye ulaştı" dedi.

Şu an Türkiye’de ekonomik bir durgunluk yaşandığını, bunun küçük esnaftan, dev şirketler gruplarına kadar farklı iş alanları ve sektörleri etkilediğini söyleyen Av. Metin, iç ve dış dinamiklerin de etkisiyle daha çok inşaat-gayrimenkul sektörü, kiralama ilişkileri dahil, bunun yanında gayrimenkul geliştirme ile gayrimenkulle bağlantılı tüm hizmetler yanında perakende ve turizm sektörlerinde de uyuşmazlıkların artış gösterdiğine dikkat çekti.