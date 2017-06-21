Araç kiralayacak olanların dikkat etmesi gerekenler

Vatandaşlar abartılı ilanlar konusunda uyarıldı.

Çekmeköy’de faaliyette bulunan Gökas Filo Araç Kiralama’nın Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Göz, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşları araç kiralama konusunda uyardı. Göz, “Bayramlar mutluluğumuz olsun acımız olmasın” direyerek bayram öncesinde araç kiralamak isteyenler için dikkat edilmesi gerekenlerin önemine dikkat çekti.

“Abartılı ilanlara kanmayın”

Gökhan Göz, sektörde doğru firma seçiminin sorunlara karşı alınacak en iyi tedbir olduğunu belirterek, “Bilinen, tanıdık oto kiralama firmalarının tercih edilmesi çok önemlidir" diyerek, araç kiralayacak vatandaşlardan internet veya gazetelerde verilen abartılı ilanlara inanılmaması gerektiğini belirtti. Göz, "Kiralayacağınız aracın 3 yaşını geçmemiş olmasına dikkat edin. Kiralamak istediğiniz otomobile ait firmanın kurumsal olmasına sabit bir adres ve telefonu ile sürekli hizmet vermesine ve yol yardım hattına sahip olmasına özen gösteriniz. Araç kiralamayı ilk kez yapacaksanız acele etmeyin ve iyi bir araştırma yapın” dedi.

“Boş senetlere imza atmayın”

Arabanın bakımı ile ilgili tüm belgelerinin yetkililerden istenip kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çeken Göz, “Firmadan güveni sözle değil mutlaka yazılı belge ile sunmasını talep edin. Sözleşmeyle birlikte bir de açık senet imzalatmak isteyenler firmalar olduğunda bunlardan kaçının. Hiçbir kurumsal firmanın bu anlamda bir talebi olamaz. Eğer imzalayacaklar ise senedin arkasına bu senedin teminat konusunun araç kiralama olduğunu belirtmeli ve hangi şartlarda geçerli olacağını kendi el yazısıyla not düşmelidir. Araç tesliminde ve aracı teslim ettikten sonra sözleşmenin bir kopyasını, imzalamışlarsa eğer teminat senedini ve karşı tarafından borcu yoktur, araç sorunsuz teslim alınmıştır yazısını almayı unutmamalıdır" ifadelerinde bulundu.