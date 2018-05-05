Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 13:43

Araç muayene istasyonlarında sistem gitti, uzun kuyruklar oluştu

Araçlarının muayenesi için istasyona giden araç sahipleri sistemde yaşanan arıza nedeniyle büyük şok yaşarken, istasyonlar önünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Araç muayene istasyonlarında sistem gitti, uzun kuyruklar oluştu

05 Mayıs 2018 13:43


Sabah saatlerinden bu yana araç muayene istasyonlarında araçlarının bakımlarını yaptırmak isteyen vatandaşlar, sistem şoku yaşadı. Sıraya giren vatandaşlar, sistemin olmaması nedeniyle araçları ile birlikte istasyon önünde bekleyerek sıra oluşturdu. Yaklaşık 4 saattir sistemin gelmesini bekleyen araç sahiplerinin bazıları araç muayene tarihlerinin son günü olduğunu bu yüzden mağduriyet yaşanıp yaşanmayacağını merak ederken, bazıları ise ceza yemekten korktuğunu ifade etti. Araç sahipleri ayrıca yetkililerin kendilerine sistemdeki arızanın ne zaman giderileceğini bilmediklerini söyledi.


Sistemin gelmesi için beklediğini ifade eden araç sahibi Serkan Aytaç, “Sistem yokmuş muayene yaptıramadık araçlar bekliyor gördüğünüz gibi. Türkiye genelinde sistemin olmadığını söylüyorlar bekliyoruz” dedi.


Randevu saatinden 2 saat önce geldiğini söyleyen bir diğer vatandaş ise “Sistemsel bir hata varmış. Şimdi içeride söylenilene göre saat 18.00’e kadar beklemeniz lazım deniliyor. Kimisinin son günü geri göndermek zorunda bırakıyorlar. Şimdi o geri gidenler trafikte mecburen polise de yakalanabilir. Çağrı merkezlerini aradık yardımcı olmuyorlar. Sistem ne zaman gelecek o konu hakkında da bir şey söylemiyorlar. İleri bir tarihe randevu atıyorlar. Trafikte polise yakalanırsak ne yapacağız” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
Sisli
  • Pazar
    Sisli
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç