Araç muayene istasyonlarında sistem gitti, uzun kuyruklar oluştu

Sabah saatlerinden bu yana araç muayene istasyonlarında araçlarının bakımlarını yaptırmak isteyen vatandaşlar, sistem şoku yaşadı. Sıraya giren vatandaşlar, sistemin olmaması nedeniyle araçları ile birlikte istasyon önünde bekleyerek sıra oluşturdu. Yaklaşık 4 saattir sistemin gelmesini bekleyen araç sahiplerinin bazıları araç muayene tarihlerinin son günü olduğunu bu yüzden mağduriyet yaşanıp yaşanmayacağını merak ederken, bazıları ise ceza yemekten korktuğunu ifade etti. Araç sahipleri ayrıca yetkililerin kendilerine sistemdeki arızanın ne zaman giderileceğini bilmediklerini söyledi.

Sistemin gelmesi için beklediğini ifade eden araç sahibi Serkan Aytaç, “Sistem yokmuş muayene yaptıramadık araçlar bekliyor gördüğünüz gibi. Türkiye genelinde sistemin olmadığını söylüyorlar bekliyoruz” dedi.

Randevu saatinden 2 saat önce geldiğini söyleyen bir diğer vatandaş ise “Sistemsel bir hata varmış. Şimdi içeride söylenilene göre saat 18.00’e kadar beklemeniz lazım deniliyor. Kimisinin son günü geri göndermek zorunda bırakıyorlar. Şimdi o geri gidenler trafikte mecburen polise de yakalanabilir. Çağrı merkezlerini aradık yardımcı olmuyorlar. Sistem ne zaman gelecek o konu hakkında da bir şey söylemiyorlar. İleri bir tarihe randevu atıyorlar. Trafikte polise yakalanırsak ne yapacağız” diye konuştu.