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07 Temmuz 2018 10:51

Aracın kapısıyla birlikte dışarı fırladı

Sultangazi’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, bir kişi aracın kapısıyla birlikte dışarı fırladı.

Aracın kapısıyla birlikte dışarı fırladı

07 Temmuz 2018 10:51

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken. 1 kişi de yaralandı.


Olay, Eski Edirne Caddesi Habibler mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 VZ 6456 plakalı aracın sürücüsü Edirne istikametine doğru seyrederken aracın kontrolünü kaybetti. Araç orta refüjü aşarak karşı şeritte seyreden 3 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Muhammet Mustafa Altun aracın kapısı ile beraber dışarı fırladı. Altun olay yerinde hayatını kaybederken aracın sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Altun, çevredeki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.


Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1’i ağır 2 yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılırken ağır yaralı şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.


Kazadan dolayı yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat boyunca trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yol tekrardan trafiğe açıldı.


Olay anını anlatan araç sürücüsü Hasan Yüksel, “Bu araç karşıdan geliyor. Direğe çarpıyor. Diğer aracın önüne düşüyor. Oradan sıyırıp yandan bana vuruyor. Ben de kazaya karışıyorum. Araç takla atmıştı. Biz alttakileri kurtaralım diye aracı çevirdik. Kapıyla beraber çıktı. Şoför de iyi değildi. Yaralıydı” dedi.




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