Aracınızın klima bakımına dikkat edin

Yazın gelmesi ile birlikte araçlarda klima kullanımı da arttı. Sıcak havalarda hem aracı kullanan kişi hem de yolcular için klima sistemi büyük önem taşıyor.

Araçlarımızda her 10 bin kilometrede yağ değişimi yapılması nasıl zorunlu ise yine her 10 bin km’de klima gazlarının bakımlarının yapılması gerektiğine dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Öğretim Görevlisi Süleyman Şimşek, “Klima soğutmuyor, ısıtmıyor gibi serzenişlerin ana kaynağı aracın klima gazının ve polen filtresinin bakımının yapılmaması. Bu nedenle her 10 bin kilometrede bir aracın klima gazı kontrolü yaptırılmalı ve polen filtresi de değiştirilmelidir” dedi.

“Havalandırma menfezlerini doğru yöne çevirin”

Klimalarda kullanılan gazların, alkol etkisi oluşturduğu tespit edilince kullanılan R12 ve R134 A gazının yasaklandığını ve yasaklanan gazlar yerine, HFO denilen 1234 YF gazın kullanılmaya başlandığını söyleyen Şimşek, “Bunlar sürücüde alkol etkisi oluşturmuyor. Bu gaz aynı zamanda renksiz, kokusuz ve zararsız bir gaz” diye ekledi.

Klimalardaki gaz eksilmesinin ihmal edilmemesi ve her servise gidildiğinde klima gazının kontrol edilmesi gerektiğine işaret eden Şimşek, “Menfezler sürücünün üzerine gelmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Sürücünün göğüs hizası önemli. Ter bezleri göğüs hizasında olduğu için insan vücuduna girerek hastalıklara neden olabilir. Sürücünün oturduğu kısımda menfezleri kendine yöneltmemesi bunun yerine aracın tavan kısmına yöneltmesi önemlidir” dedi.

“ Aşırı sıcaklarda klimayı açmadan önce aracı havalandırın”

Yaz aylarında açıkta park edilmiş bir otomobilin kavurucu sıcaklığını hepimiz yaşıyoruz. Bu noktada en sık yapılan hatalardan birinin de sıcak aracın içine girip klimayı en yüksek güçte açmak olduğunu belirten Şimşek sürücülere şu tavsiyelerde bulundu: “Klimayı açmadan önce kapıları ve camları açmalısınız. Bu basit işlem sayesinde aşırı sıcakta kalmış aracın içerisinde dolaşan havanın derecesini düşürebilirsiniz. Aracı havalandırdıktan sonra klimayı istediğiniz ayarda açmak daha doğru olur.”